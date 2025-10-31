Horacio Salinas y "Música Imaginada": una reflexión sobre los 60 años de Inti-Ilimani, la música y la política

Con casi 60 años de historia a sus espaldas, miles de conciertos y más de 60 países recorridos, el compositor y director histórico de Inti-Illimani, Horacio Salinas, se dio el tiempo para la reflexión. El resultado es su nuevo libro, “Música Imaginada” (editado recientemente), un texto que se aleja de la biografía tradicional para adentrarse en el ensayo, la anécdota y una necesaria toma de posición política.

En conversación con Radio Universidad de Chile en el programa Radioanálisis, Salinas desglosó las motivaciones detrás de un libro que, según describe, nace de “las urgencias que empiezan a surgir en la vida” y del placer de la escritura, un proceso que descubrió como “casi parecido al hacer música”.

El placer de escribir “sin apremio”

Salinas, quien confiesa ser un “lector esporádico” y más cercano al ensayo que a la ficción, explicó que su gran inspiración para el formato del libro fue el filósofo francés Michel de Montaigne, considerado el fundador del género del ensayo.

“Me pareció maravilloso esto de escribir casi sin apremio y sin una clara idea de qué es lo que resulta finalmente de lo de las reflexiones”, señaló. A esta influencia sumó la de Cervantes y su “Quijote”, que lo impulsó a evitar una “prosa desmayada y baja”, buscando que la escritura, al igual que la música, “atrape” al lector.

El libro no solo completa la historia de las composiciones de Inti-Illimani que quedaron fuera de su texto anterior (“La canción en el sombrero”), sino que se sumerge en “historias un poco insólitas” vividas durante las giras: desde un casi ahogamiento junto a miembros de Quilapayún hasta viajes por la Europa Oriental. “Me parecieron dignas de contarse (…) para que alguien se detenga, así como también se puede uno entretener con la música”, afirmó.

“Dudar es traición”: la decisión de opinar de política

Uno de los pilares del libro es la reflexión política. Salinas confirmó que fue una decisión consciente incluir su visión sobre el derrotero de la izquierda, a pesar de que pueda incomodar a algunos seguidores.

“Si alguien quiere conocerme verdaderamente tiene que escuchar mi música. Creo que es lo más honesto y lo más puro que yo sé hacer“, aclaró primero. Sin embargo, reconoció que su historia, incluyendo su militancia comunista entre 1968 y 1986, lo obliga a reflexionar sobre el contexto político.

Salinas se mostró especialmente crítico con la intolerancia y la “tendencia a no escuchar al que piensa diferente”. Relató su asombro al ver una pancarta en una manifestación oficialista en Venezuela que decía: “Dudar es traición”.

“Creo que es la síntesis de lo que estamos viendo, la intolerancia. Se están cerrando las puertas a ver en el otro una parte de la verdad también, que es lo interesante que tiene la democracia”, reflexionó. Esta necesidad de opinar, dijo, se extiende a temas complejos como Cuba o la Rusia de Putin, cuyas alianzas en Latinoamérica le parecen “muy extrañas”.

El “secreto” de la música imaginada

El título del libro proviene de una crítica en Estados Unidos que describió la música de Inti-Illimani como “el folklore de un país imaginario”. Salinas confesó que el exilio “consolidó” esa idea de “un territorio sin fronteras”, donde fluye la música del continente.

Para el compositor, el conocimiento profundo de una cultura pasa por la sensibilidad y el afecto, citando a Humberto Maturana: “solo a través del afecto es posible el conocimiento”.

Salinas concluyó con una reflexión sobre el poder de la música, recordando la anécdota de un senador italiano que pidió en su testamento que Inti-Illimani tocara “Alturas” en su funeral, una pieza que le generó una “convulsión” la primera vez que la oyó.

“Yo recuerdo perfectamente que cuando compuse Alturas también tuve una convulsión tremenda”, confesó Salinas. “¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, yo creo que ahí se entra en el terreno de la poesía (…) y de cómo todos necesitamos entrar en este mundo fantástico de de la ensoñación, lejos de la realidad material”.