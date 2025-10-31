Mario Herrera sobre supuesta "derechización" del electorado: "Los datos no dicen eso"

A solo dos semanas del 16 de noviembre, analistas y encuestas proyectan un triunfo contundente de la derecha en las elecciones parlamentarias, tanto de la lista de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, como del bloque compuesto por los Partidos Republicano y Libertario.

De acuerdo a la última encuesta CEP, por ejemplo, un 42% señala que votará por un candidato a diputado o senador de derecha y un 40% por uno de centro derecha; versus un 30% de centro izquierda y un 28% de izquierda.

Consultado sobre estas proyecciones, el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, sostuvo que la derecha se quedará con la mayoría de los votos en los comicios, pero que eso no necesariamente se traducirá en una mayor presencia en el Congreso.

“La derecha probablemente va a sacar una votación que históricamente no ha sacado porque tiene mayor amplitud de opciones. Tiene opciones que van desde la derecha más extrema hacia la derecha más cercana al centro y lo normal es que cuando tengo más propuestas programáticas, obviamente logro capturar más votos, porque además tengo más candidatos en competencia. Sin embargo, ese buen resultado en términos de votación dura, no necesariamente se va a transformar en un buen desempeño en términos de escaños”, observó.

A su juicio, al sector le pesará el haber ido en dos listas parlamentarias y no haberse aglutinado, como sí ocurrió en el caso del oficialismo.

“En la oposición, tienes dos pactos grandes que en este momento están disputándose el espacio de la derecha entre sí. Entonces, va a pasar en muchos distritos y probablemente la noticia el día siguiente va a ser, que en el distrito no sé cuánto, si la derecha hubiese ido unida, hubiese sacado más escaños de los que efectivamente sacó. Eso es un problema. Ir separado es bueno y es malo al mismo tiempo, es bueno en el sentido de que tengo más oferta programática, por ende, capturo más votos, pero es malo en el sentido de que saco menos escaños por votos”, explicó.

Herrera también expresó dudas sobre la posibilidad de la derecha de hacer reformas constitucionales, cuestión para la que necesitan 4/7 de la Cámara de Diputados y Diputadas (89 votos) y del Senado (28).

“Además, hay que recordar que si es que llegan a las 4/7, eso sería con rivalidades en la interna”, complementó.

De acuerdo al analista, un escenario posible es que “la derecha más tradicional se transforme en un cortafuego de las propuestas de un eventual Kast o Kaiser Presidente. Y viceversa, si eventualmente llega Matthei a la segunda vuelta, ahí Republicanos sería el cortafuego para algunas de las propuestas de Matthei”.

¿Derechización del electorado?

Mario Herrera también contradijo la idea de que se está configurando una derechización del electorado. Para el académico, un factor importante a considerar es que “en términos históricos”, la mayoría de las personas se identifica con el centro político y ese mismo centro, es altamente volátil y variable de acuerdo a las coyunturas.

“La gente es mayoritariamente del centro, salvo algunos episodios muy específicos, como el estallido social, donde las personas que se posicionaron en los extremos. El problema es entender el centro, es entender que no es una especie de híbrido entre la derecha y la izquierda, sino que dentro del centro se esconden distintos tipos de fenómenos”, apuntó.

Para Herrera, entre esos fenómenos está la moderación, pero también están presentes “la desafección, el desinterés, la desconfianza, rabia incluso y la apatía por la política”. “Son una serie de fenómenos que están dentro de ese votante, un votante mucho más outsider que un híbrido entre dos posiciones”.

En esa línea, el analista explicó que no es que el electorado se esté derechizando, sino que “expresan esa apatía, ese desinterés por la política y esa desafección a través de una de un voto castigo, puede ser eventualmente a algún Gobierno o a través del voto por una apuesta de corto plazo. O sea, pensar que de esta elección en adelante Chile se derechizó… Los datos por lo menos no te dicen eso”.