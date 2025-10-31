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Obra "Poema de Chile" del TNCH rinde homenaje a Gabriela Mistral con funciones en Maipú y Santiago

La obra familiar "Poema de Chile" del Teatro Nacional Chileno, que honra a Gabriela Mistral, anuncia funciones en Santiago tras su paso por Vicuña. Estará en la Feria del Libro de Maipú en la Sala Antonio Varas.

La obra familiar "Poema de Chile" del Teatro Nacional Chileno, que honra a Gabriela Mistral, anuncia funciones en Santiago tras su paso por Vicuña. Estará en la Feria del Libro de Maipú en la Sala Antonio Varas.

Cultura

Luego de su estreno en Vicuña, cuna de la poeta Gabriela Mistral, la obra familiar “Poema de Chile” del Teatro Nacional Chileno (TNCH) se prepara para continuar rindiendo homenaje a la Premio Nobel de Literatura con una serie de funciones en la Región Metropolitana.

El jueves 7 de noviembre, la puesta en escena llegará a la Feria del Libro de la comuna de Maipú (con entrada liberada a las 11:30 horas). Ese mismo día, realizará una función a las 19:30 horas en la Sala Antonio Varas (Morandé 25). Además, se sumará una presentación gratuita el 6 de diciembre en el Centro Cultural La Moneda.

Un viaje poético por Chile

La producción, dirigida por Sebastián Carez-Lorca, sumerge a la audiencia en un viaje a través del imaginario poético de Mistral, con un alto componente de objetos de la memoria colectiva chilena.

La obra narra la travesía de dos hermanas, Esperanza y Rosa, que desde un pequeño pueblo del norte emprenden un recorrido inesperado por distintos paisajes de Chile. Todo comienza cuando encuentran una misteriosa cajita que las transporta a los mundos descritos por la escritora.

El director explicó que la obra surge a partir del interés del TNCH por sumarse a la conmemoración de los ochenta años del Premio Nobel de Gabriela Mistral.

“Nos queríamos hacer parte del homenaje sin realzar tan evidentemente la imagen de ella, porque no tenía interés en transformarse en una figura tan idolatrada”, comentó el dramaturgo Sebastián Carez-Lorca.

El montaje, que invita al público a un viaje sensorial con música y sonidos, es una historia abierta a toda la familia, con diversas capas de lectura para un público infantil, adolescente y adulto. La obra se estrenó en julio de este año en el Centro Cultural Municipal de Vicuña, lugar de nacimiento de la poetisa.

Obra familiar "Poema de Chile" en las comunas de La Granja y Maipú.

Obra familiar “Poema de Chile” en las comunas de La Granja y Maipú.

Próximas funciones de Poema de Chile

  • Jueves 7 de noviembre, 11:30 h: Feria del Libro de Maipú (Plaza de Maipú). Entrada liberada.
  • Jueves 7 de noviembre, 19:30 h: Sala Antonio Varas (Morandé 25). Retiro de entradas a través de @reddesalas.
  • Viernes 8 de noviembre, 12:00 h: Sala Antonio Varas (Morandé 25). Entradas en boletería del teatro.
  • Viernes 6 de diciembre, 12:00 h: Centro Cultural La Moneda. Entrada liberada.

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