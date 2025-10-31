Trump busca reducir la admisión de refugiados a 7.500, un mínimo histórico en EE.UU.

La Administración de Donald Trump ha anunciado planes para reducir drásticamente el número de refugiados admitidos en Estados Unidos a un nivel históricamente bajo, en línea con sus políticas de refuerzo de controles fronterizos y restricciones de visados.

La nota oficial, publicada por la Casa Blanca, establece que durante el año fiscal 2026, comprendido entre el 1 de octubre de este año y el 30 de septiembre del próximo, Estados Unidos solo admitirá a 7.500 refugiados en su territorio, frente a los 125.000 del año anterior. Esta reducción es considerada sin precedentes.

La Casa Blanca justificó la cifra citando “sus preocupaciones humanitarias y en función del interés nacional”, sin ofrecer mayores detalles sobre el vertiginoso descenso.

Prioridad para afrikaners blancos

Lo que sí precisa la Administración es que estas 7.500 plazas se reservarán prioritariamente a los afrikaners sudafricanos blancos, descendientes de colonos europeos. Según la fórmula de la Casa Blanca, ellos tendrían prioridad sobre otras víctimas de discriminación ilegal en sus países de origen.

Donald Trump lleva meses afirmando que los afrikaners son perseguidos en Sudáfrica, una afirmación que ha mantenido a pesar de las negaciones del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y la falta de fuentes fiables.

Según alertan ONG de defensa de los derechos humanos, esta medida se aplicaría en detrimento de grupos vulnerables como las mujeres afganas, los disidentes venezolanos, los cristianos perseguidos u otras minorías religiosas.