Universidades estatales exigen competir en igualdad de condiciones con privadas tras informe FNE

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) valoró las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para mejorar la competencia en la educación superior, contempladas en el informe preliminar de su estudio de mercado.

La FNE detectó tres limitantes para la libre competencia, entre ellas, barreras regulatorias que dificultan el proceso competitivo para las universidades estatales. Según el organismo, estas casas de estudio están sujetas a “inflexibilidades operativas que pueden perjudicar su desempeño en un contexto de competencia”.

Desigualdad de condiciones

El presidente del Cuech y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, sostuvo que el informe de la FNE “confirma lo que venimos exponiendo hace años, que las universidades estatales enfrentamos barreras normativas que no tienen las universidades privadas, afectando gravemente la gestión interna”.

Corrales enfatizó la asimetría en el uso de recursos:

“Eso explica en gran medida por qué hoy el 75% de los fondos públicos terminan en manos de entidades privadas que crecen sin restricciones, mientras las universidades públicas asumimos la carga de regulaciones arbitrarias y que condicionan nuestro desarrollo”, afirmó.

La FNE recomendó “perfeccionar y profundizar el régimen de tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales” para eliminar estas asimetrías.

El presidente del Cuech fue claro: “Si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones“.

“Esto va de la mano con nuestra demanda de transparencia total para todas las universidades que reciben fondos del Estado de forma directa e indirecta por medio de becas u otros beneficios fiscales”, enfatizó el presidente del Cuech.