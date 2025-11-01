Alberto Mayol y encuesta La Cosa Nostra: "Kast pasó de segundo a cuarto, es un cambio superlativo"

El sociólogo advierte un “vuelco total” en la derecha: Kast cae al cuarto lugar y su estrategia “de control absoluto” se vuelve en su contra, mientras Matthei y Kaiser ascienden con fuerza en un escenario impredecible.