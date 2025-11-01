Alberto Mayol y encuesta La Cosa Nostra: "Kast pasó de segundo a cuarto, es un cambio superlativo"

Un “cambio superlativo” y un “tremendo impacto”. Así calificó el sociólogo y analista, Alberto Mayol, los resultados de la última encuesta La Cosa Nostra, que revela un vuelco total en el escenario presidencial. Según la medición, la carrera en la derecha está ahora en un “escenario de triple empate”, con el gran favorito, José Antonio Kast, “quedando más bien relegado”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mayol analizó los datos que muestran un escenario que “parecía definido” y que ahora se abre completamente. Además, la encuesta detectó la primera baja significativa de la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien “nunca había bajado desde junio” y ahora cae dos puntos, de un 36% a un 34%.
“El control absoluto se convirtió en lo contrario”: la estrategia fallida de Kast
Consultado por la pugna interna en la derecha, con acusaciones cruzadas entre republicanos y Chile Vamos, Mayol sitúa el origen de la crisis en una decisión del propio Kast.
“Lo que pasó fundamentalmente es que José Antonio Kast cambió de estrategia en agosto (…) Esa estrategia nueva no funcionó. Y no funcionó gravemente“, sentenció. Según el sociólogo, mientras Kast baja “de manera significativa”, suben “a velocidad importante Johannes Kaiser” y también Evelyn Matthei.
“Hay un cambio de estrategia de Kast que pretendía tomar control absoluto del sector y este control absoluto se convirtió en lo contrario. No tiene hoy día el control del sector, por el contrario, más bien esta posición que era preferente está siendo impugnada. A nuestro juicio, ya impugnada exitosamente”, explicó.
La paradoja de Jara: líder en primera vuelta, “cero probabilidad” en la segunda
Respecto a la fortaleza de la candidata oficialista, Jeannette Jara, Mayol fue categórico al separar las dos elecciones. En primera vuelta, “Jara va a ganar con distancia importante”, lo que le da “un escenario de clima político un poquito más favorable”. Sin embargo, advierte que los datos estructurales para el balotaje son lapidarios para la izquierda.
“Es clarísimo que Jeannette Jara tiene prácticamente cero probabilidad, es muy baja su probabilidad. La derecha de este momento suma 60 puntos y un poco más”, afirmó.
Mayol atribuye esta fortaleza electoral de la derecha a “los problemas que ha tenido el gobierno de Boric” y la “derrota en la convención constitucional”. Por ello, concluye que “en segunda vuelta, en términos electorales, se ve muy poco espacio para una probabilidad de que gane Jara, a menos que ella tenga la habilidad de cambiar el contexto”.
El “voto útil” estratégico que favorece a Matthei
El analista también abordó el fenómeno de los votantes que cambian su decisión, asegurando que no se trata de “gente indecisa”, sino de “gente que está cambiando” su voto estratégicamente.
“Hay un porcentaje de la población que si ve que su candidato no es alguien que lo convenza del todo, está dispuesto a examinar otros candidatos potenciales para favorecer un objetivo mayor”, indicó.
Mayol reveló que, según datos cualitativos, este “voto útil” estaría beneficiando a Evelyn Matthei desde la centroizquierda, con votantes que dicen: “no quiero que pase alguien de ultraderecha. Si Jara va a pasar la segunda vuelta, por tanto, prefiero que pase Matthei y entonces voy por Matthei“.
Un “gran golpe” a una elección que parecía definida
Finalmente, el sociólogo confesó que el dato más sorpresivo de la medición fue el colapso del candidato republicano, que en segunda vuelta ya no muestra la ventaja que tenía.
“En todas las mediciones en segunda vuelta versus Jara, Evelyn Matthei saca cinco puntos más que Kast (…) pero ahora ella y tanto Kast como Kaiser obtienen el mismo porcentaje”, aunque aclaró que “cualquiera de los tres estaría ganando con relativa comodidad”.
Para Mayol, el mayor impacto fue “ver que Kast está de segundo, pasado a cuarto en nuestras mediciones. Es un cambio superlativo (…) Esto significa fundamentalmente un gran golpe desde el punto de vista de una elección que parecía definida en sus dos candidatos que pasaban a segunda vuelta”.