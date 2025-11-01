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Canciller Van Klaveren valora la importancia de que Chile sea nuevamente sede de la APEC

El canciller Van Klaveren destacó desde Corea que APEC es "ámbito central" para Chile, ya que dos tercios de sus exportaciones van al foro. Recordó que la sede se define por rotación, tras la suspensión de la cumbre en 2019.

El canciller Van Klaveren destacó desde Corea que APEC es "ámbito central" para Chile, ya que dos tercios de sus exportaciones van al foro. Recordó que la sede se define por rotación, tras la suspensión de la cumbre en 2019.

Internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, destacó el hecho de que Chile vuelva a ser sede del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, APEC.

“Para Chile no es un tema menor participar en APEC, solamente hay tres países latinoamericanos que están presentes en APEC. Siempre, todos los presidentes de Chile, desde que se creó APEC, han participado en sus cumbres y, por supuesto, este gobierno no es una excepción”, subrayó el canciller desde Corea del Sur.

Rotación y relevancia económica

Van Klaveren explicó que la selección de la sede se define de acuerdo a una práctica de rotación que es habitual entre los miembros. Recordó que Chile ya fue sede en dos ocasiones previas.

“Quiero recordar que el año pasado se hizo la cumbre de APEC en Perú, y pese a ello, ya Perú presentó también su candidatura y que fue aceptada para el año 2034. Entonces, siempre esto se piensa a largo plazo”, agregó.

El Canciller aseguró que este foro es un ámbito central para el país debido a su peso económico: “Más de dos tercios de nuestras exportaciones van justamente a la economía del APEC, y por eso Chile, obviamente, tiene que estar muy presente en este espacio”.

El año 2019 fue la última vez que Chile debía albergar la cumbre APEC, pero el evento debió suspenderse debido al estallido social. Previamente, en 2004, fue la primera vez que el país acogió el foro internacional.

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