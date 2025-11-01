Caso Bruma: familiares se oponen al traslado del buque Cobra a mantención por temor a perder pruebas

Las familias de los fallecidos en el naufragio de la lancha Bruma se oponen de manera tajante a que el buque Cobra sea trasladado a un dique de ASMAR para realizarle mantención, pues aseguran que se podrían perder pruebas importantes en medio de la investigación del caso.

Según informó Radio Bío Bío, el caso sigue en etapa de investigación, y cuando se cumplen siete meses de la tragedia, los familiares rechazaron el traslado del buque desde San Vicente hasta ASMAR para ser sometida a mantención.

Así lo señaló Claudia Urrutia, vocera de las familias:

“Desde nuestra visión, el barco debe permanecer con orden de arraigo, una prohibición de zarpar y, por tanto, cualquier tipo de mantención o adulteración del sitio del suceso mientras se esté realizando la investigación”, aseveró.

Postura de Blumar

Desde Blumar, la empresa dueña del buque, indicaron que, por un decreto de la Subsecretaría de Marina, toda nave debe someterse a una mantención reglamentaria de forma periódica. Al Cobra le corresponde este procedimiento durante noviembre, por lo que los trabajos están previstos para el día 10 de ese mes, lo que fue acreditado ante el Tribunal.

Mientras tanto, los familiares de los pescadores esperan que la investigación del caso avance, reiteró Claudia Urrutia. La vocera también comentó un hecho emotivo: que nació la hija de Jonathan Torres Saldaña, uno de los tripulantes de la embarcación fallecida.

Además, las familias también están solicitando que los restos de la lancha Bruma puedan ser trasladados a Constitución.