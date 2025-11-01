Cuba imputa por espionaje, lavado de dinero y corrupción al exministro de Economía Alejandro Gil

La Fiscalía General de Cuba anunció finalmente la imputación del exministro de Economía y viceprimer ministro Alejandro Gil por una variedad de cargos que incluyen espionaje, lavado de dinero, falsificación, malversación o cohecho, según el pliego de cargos presentado a última hora de este viernes.

La investigación comenzó en marzo del año pasado, después de que fuera destituido un mes antes por “graves errores” en el “desempeño de sus funciones”. Su salida se dio en un contexto de profunda crisis por el anuncio del aumento del precio del combustible.

El Gobierno cubano quitó de su cargo a Gil dos días después de que las autoridades aplazaran el alza de más del 500 por ciento del precio del combustible debido a un “incidente de ciberseguridad”.

Los múltiples cargos de la imputación

Gil, quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, ha sido acusado por la Fiscalía de una larga lista de delitos, incluyendo espionaje, lavado de activos y cohecho.

El pliego de cargos también contempla imputaciones por actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y tráfico de influencias. Adicionalmente, se le acusa de infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.