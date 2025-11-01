Elecciones 2025: Servel publica la lista definitiva e inapelable de vocales de mesa

Este sábado 1 de noviembre, el Servicio Electoral (Servel) entregó la lista definitiva de vocales de mesa, quienes deberán cumplir con su labor para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre de 2025.

Aunque el pasado 25 de octubre el servicio ya había informado sobre los seleccionados, en esta oportunidad se revela el listado final, incluyendo a aquellas personas que reemplazarán a quienes se excusaron de participar.

Proceso de excusas cerrado

El periodo para presentar excusas estuvo abierto entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre. De esta forma, tras la publicación de la nómina definitiva, ya no habrá otro periodo de excusas.

En ese sentido, el Servel indica que quienes deban cumplir con esta obligación y no puedan asistir a cumplirla el 16 de noviembre, tendrán que justificarse ante los Juzgados de Policía Local en caso de ser citados.

Multas por incumplimiento

Estos comicios son de carácter obligatorio. El incumplimiento de la obligación de ser vocal de mesa conlleva multas que varían entre 2 y 8 UTM, lo que equivale aproximadamente a un rango de $137.000 a $549.000.

Además, quienes no acudan a sufragar, arriesgan multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM, equivalentes a entre $34.000 y $103.000 (sanción que no aplica a votantes del extranjero).

Para saber si fuiste seleccionado como vocal de mesa, tan solo debes ingresar tu RUT (con guion) a través del sitio web del Servel, donde puedes verificar tu rol y el lugar al que debes presentarte.