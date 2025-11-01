Encuesta UDD: Jeannette Jara lidera, Johannes Kaiser alcanza a Evelyn Matthei, y Kast sigue a la baja

Este sábado se reveló una nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano-UDD, la cual mostró movimientos significativos en las preferencias presidenciales, justo antes de que comience la veda de encuestas.

La aspirante a La Moneda por el oficialismo, Jeannette Jara, sigue apareciendo en el primer lugar con un 26% (+1%).

El dato más llamativo es que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, alcanzó a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, empatando ambos con el 14% de las preferencias.

En tanto, el republicano José Antonio Kast continúa con una tendencia a la baja, llegando a un 21% (-1%) de los apoyos.

Panorama y proyecciones

Más abajo en las preferencias se ubica Franco Parisi (PDG) con un 10%, y le siguen los independientes Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano-UDD, comentó el panorama:

“Más allá de Jara, cuya presencia en segunda vuelta parece hoy fuera de discusión, el foco estará en Kast. Aún mantiene una ventaja importante, pero lo determinante será la dirección de su tendencia: si logra estabilizarse o si la baja que viene mostrando se acentúa”.

Un aspecto clave, según Lavín, es el voto obligatorio: “Quienes votan por obligación suelen tener menos información política y una menor identificación ideológica, por lo que tienden a decidir (o incluso cambiar de voto) en el último momento. Las dos semanas que vienen serán decisivas”.

Respecto a una eventual segunda vuelta, el estudio proyecta que tanto Kast como Matthei superarían a Jara.