Hurto de energía: CGE y ALTO Chile interponen más de 800 querellas y denuncian pérdidas por $2.700 millones

En un esfuerzo conjunto por combatir el hurto de energía, CGE y ALTO Chile han interpuesto 807 querellas y conseguido más de 50 formalizaciones por este delito en lo que va del año. Estas cifras son consideradas inéditas en el sector y reflejan el éxito de la estrategia legal y comunicacional desplegada por ambas compañías.

Los perjuicios económicos estimados por hurto de energía en la zona de concesión de CGE, que abarca desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía, alcanzan a la fecha los $2.700 millones de pesos.

Asimismo, los kilowatts/hora hurtados ascienden a más de 25 millones, equivalente al suministro mensual de cerca de 140 mil hogares.

Hito judicial y llamado a la comunidad

El trabajo conjunto entre CGE y ALTO Chile ha permitido alcanzar un hito en la industria en el combate al hurto, logrando 54 formalizaciones, una cifra relevante considerando la complejidad de estas acciones penales.

Ernesto Peñafiel, director de servicios jurídicos de CGE, señaló que la comunidad es la principal afectada por este delito, especialmente en situaciones críticas como catástrofes naturales.

“El objetivo de estas formalizaciones es generar un efecto disuasivo y así disminuir el hurto de energía en todas las zonas del país donde operamos”, indicó Peñafiel.

Por su parte, Eduardo Hernández, gerente legal de ALTO Chile, destacó que lograr formalizaciones es un desafío, ya que las querellas habitualmente inician con un imputado no identificado: “Que hoy alcancemos 54 formalizaciones demuestra que sí es posible avanzar en el plano judicial y buscar sanciones a quienes cometen este delito”.

De acuerdo con datos entregados por CGE, las comunas más afectadas por el hurto de energía son Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo. La zona sur concentra la mayor parte de las querellas por este delito con el 38,3% de las acciones legales.