Imágenes satelitales confirman más masacres en El Fasher, el último bastión militar de Darfur

En Sudán, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra contra el ejército regular desde abril de 2023, tomaron la localidad de El Fasher el pasado domingo. Con esto, expulsaron al ejército de su último bastión en la amplia región occidental de Darfur, escenario de un genocidio 20 años atrás.

Desde la caída de la ciudad han emergido reportes de ejecuciones sumarias, violencia sexual, ataques a cooperantes humanitarios, saqueos y secuestros.

Indicios de masacres continuas

Un nuevo informe del Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale, publicado este viernes, indicó que las imágenes satelitales más recientes apuntan a que las masacres han continuado dentro y alrededor de la ciudad.

Entre el lunes y el viernes, el laboratorio identificó al menos 31 puntos —en barrios, un campus universitario e instalaciones militares— con elementos que pueden ser cuerpos humanos. “Los indicios de que las masacres continúan son claramente visibles”, afirmaron los investigadores.

Médicos Sin Fronteras (MSF) se sumó a las inquietudes, temiendo que “un gran número de personas” siga en peligro de muerte, ya que el número de personas que logró huir es muy bajo. Sobrevivientes que llegaron a la vecina Tawila contaron a AFP que presenciaron masacres y vieron niños ejecutados.

“La mayor crisis humanitaria del mundo”

Naciones Unidas afirma que unas 65.000 personas huyeron de la localidad, pero decenas de miles siguen atrapadas.

En una conferencia celebrada este sábado en Baréin, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que Sudán se encuentra en “una situación absolutamente apocalíptica, la mayor crisis humanitaria del mundo”.

Su par británica, Yvette Cooper, calificó los abusos denunciados como “verdaderamente aterradores”: “Atrocidades, ejecuciones masivas, hambrunas y el uso devastador de la violación como arma de guerra, con mujeres y niños como principales víctimas de la mayor crisis humanitaria del siglo XXI”, sostuvo.

La captura de El Fasher le da a los paramilitares pleno control de las cinco principales ciudades de Darfur y divide Sudán en un eje este-oeste.