Jueza federal declara ilegal la orden de Donald Trump que exigía pruebas de ciudadanía a votantes

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha sentenciado que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, para exigir pruebas documentales en el formulario de registro de votantes y así certificar la ciudadanía estadounidense, es ilegal y va contra la Constitución.

El fallo judicial concluye que el mandatario estadounidense ha excedido “la autoridad presidencial” al emitir una orden que instruía requerir cambios a un documento cuyo contenido está estrictamente regulado por el Congreso.

Regulación electoral no es presidencial

“La Constitución asigna la responsabilidad de regular las elecciones federales a los estados y al Congreso, no al presidente”, sostuvo la magistrada en el auto, para luego concluir que “el presidente no tiene ningún rol en dictar cambios específicos al Formulario Federal”.

Trump había emitido la orden en marzo para endurecer los requisitos sobre la ciudadanía en el registro electoral y recortar la financiación a aquellos estados que, según su criterio, fracasaran en garantizar unas elecciones limpias.

Una de las modificaciones más controversiales de esta orden fue la inclusión de una pregunta en el formulario de registro de votantes para pedir documentos que probaran la nacionalidad de los inscritos. La medida se enmarca dentro de la retórica del Partido Republicano sobre el presunto registro de inmigrantes indocumentados en las elecciones.

La jueza Kollar-Kotelly, que ya había bloqueado varias secciones clave de esta orden de manera cautelar, determinó que el mandato de Trump excede su autoridad.

“En este caso, el presidente ha hecho mucho más que expresar sus opiniones: ha emitido una ‘orden’ instruyendo que una comisión independiente ‘deberá’ requerir cambios a un documento cuyo contenido el Congreso ha regulado estrictamente. (…) Ese mandato excede la autoridad del presidente”, reza el fallo judicial.