Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de Mayo de 2026


Tenso cruce: Johannes Kaiser y el presidente de Bolivia se enfrentan por migración y la frontera

El candidato Johannes Kaiser advirtió a Bolivia que "se acabó el ‘chistecito’" migratorio, provocando la reacción del presidente Luis Arce, quien tildó la amenaza de "inaceptable". Kaiser respondió que Arce interviene en asuntos chilenos.

El candidato Johannes Kaiser advirtió a Bolivia que "se acabó el ‘chistecito’" migratorio, provocando la reacción del presidente Luis Arce, quien tildó la amenaza de "inaceptable". Kaiser respondió que Arce interviene en asuntos chilenos.

Política

Un fuerte intercambio se generó entre el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y el presidente de Bolivia, Luis Arce, luego de las declaraciones del exdiputado durante un evento realizado en Osorno.

En aquella instancia, Kaiser abordó la situación migratoria en el norte de Chile y señaló que “se acabó el ‘chistecito’ de Bolivia”, agregando que “en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”.

Reacción del mandatario boliviano

Las palabras del candidato provocaron la inmediata reacción del mandatario boliviano, quien utilizó su cuenta oficial en X para responder.

“Las declaraciones del candidato ultraderechista Johannes Kaiser que amenaza con cerrar la frontera Chile–Bolivia son profundamente irresponsables e inaceptables. Es una torpeza e inmadurez política intentar sacar provecho electoral, poniendo en riesgo la buena relación que con esfuerzo hemos mantenido con la hermana República de Chile,” afirmó Arce.

El jefe de Estado boliviano agregó que su país siempre apostará por la integración, el diálogo y la paz con Chile.

La respuesta de Kaiser

Ante esto, Kaiser no tardó en replicar al mandatario a través de la misma red social: “El señor Presidente de la República de Bolivia debiese abstenerse de intervenir en nuestros asuntos internos”, señaló.

El aspirante presidencial profundizó además en su postura, indicando que las buenas relaciones se mantendrán solo si el gobierno de La Paz:

  • Se hace cargo de recibir a los extranjeros que deja transitar por su territorio al chileno.
  • Ayuda a frenar el contrabando.
  • Respeta las normas básicas de convivencia fronteriza.

“Pero si insiste en mantener la situación actual, nos veremos obligados a tomar las medidas que corresponda para proteger a nuestro país. Dios guarde a Usted. Johannes Kaiser”, concluyó el candidato.

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