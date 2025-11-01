Trinidad y Tobago decreta "alerta general" en el Ejército por escalada de tensión EEUU-Venezuela

Este viernes, Trinidad y Tobago puso en “alerta general” a su Ejército y llamó a sus efectivos al regreso en los cuarteles en medio de la escalada de la crisis entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

El mensaje enviado por las Fuerzas Armadas (TTDF) a todos los oficiales decretó el “NIVEL DE ALERTA UNO” con efecto inmediato, ordenando a los miembros presentarse en sus respectivas bases a las 18H00 locales (22H00 GMT) de este viernes.

Pánico en Puerto España

La policía anuló por su parte “todos los permisos” para ausentarse. La alerta generó pánico en Puerto España, donde muchos habitantes se apresuraron a los comercios para comprar alimentos y a las estaciones de servicio para abastecerse de gasolina.

El gobierno trinitense llamó a la población a la calma, asegurando estar “en contacto activo con la embajada de los Estados Unidos de América en Puerto España”.

“Según la información recibida, no hay motivo para que la población se preocupe. Por lo tanto, se invita a todos los ciudadanos a mantener la calma”, aseguró el gobierno de Trinidad en un comunicado.

Contexto de “provocación militar”

El despliegue estadounidense en el Caribe, iniciado en septiembre con ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, se dio poco después de que Washington acusara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar carteles de droga.

Esta semana, Venezuela denunció una “provocación militar” luego de que Trinidad y Tobago recibiera la visita entre domingo y jueves del buque de guerra USS Gravely para ejercicios conjuntos con Estados Unidos.

No obstante, el presidente Donald Trump afirmó el viernes que no planea ataques contra Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, transmitió el mismo mensaje, desmintiendo informaciones de prensa que apuntaban a una ofensiva militar.