Miles de israelíes rinden homenaje a Yitzhak Rabin, 30 años después de su asesinato

La voz de Yitzhak Rabin resonó una vez más anoche en la plaza de Tel Aviv que ahora lleva su nombre. “La violencia está carcomiendo los cimientos de la democracia”, había proclamado momentos antes de ser asesinado a tiros por Igal Amir.

Eso fue hace 30 años. Y por primera vez en cinco años, se llevó a cabo una manifestación masiva en homenaje al ex primer ministro. “Las tres balas que se dispararon en esta plaza tenían la intención de matar no solo a un líder, sino también a una ideología”, afirmó el líder de la oposición Yair Lapid.

“Este es el principio de un asesinato político. El hombre fue asesinado. Nuestro papel es garantizar que esta ideología siga viva”, agregó.

“Una de las principales rupturas”

También se llevaron a cabo ceremonias en Haifa y Jerusalén, donde miles de israelíes vinieron a presentar sus respetos, como Dany Saban, para quien “podría haber habido otro giro en la historia, por supuesto, si no hubiera sido asesinado. Por supuesto, esta es una de las principales rupturas, digamos, en las últimas décadas. Yo diría que entre Rabin y el 7 de octubre, estos son realmente los dos elementos principales de los últimos 30 años”.

Treinta años después del asesinato, y dos años después de la masacre del 7 de octubre, la incitación al odio y la división están resurgiendo, subrayaron los organizadores de estas manifestaciones.