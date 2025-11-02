Cordero responde a Matthei: "Es un error" decir que el Plan de Búsqueda es "venganza"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a los dichos de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien aseguró en una entrevista que el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, impulsado por el Gobierno, “para mucha gente no es búsqueda, es venganza”.

“Si ella leyera el Plan Nacional de Búsqueda, se daría cuenta que la afirmación en la cual descansa su posición carece de todo respaldo y evidencia”, aseguró Cordero en el programa Mesa Central de Canal 13.

Desconocimiento y propósito del Plan

El ministro Cordero interpretó las declaraciones de Matthei como un error producto de la falta de información, a la vez que defendió el propósito central de la iniciativa:

“Su declaración es producto del desconocimiento de lo que es el Plan Nacional de Búsqueda… Probablemente nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda, porque su propósito central que es construir las trayectorias de cada una de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, pensando principalmente en los familiares”, señaló el titular de Seguridad.

Cordero enfatizó que mal puede ser calificado de venganza algo que tiene por propósito hacerse cargo de una responsabilidad del Estado, que fue el que cometió los crímenes a través de sus funcionarios.

“Si los familiares hubiesen buscado venganza, créanme de verdad, que la historia hubiese sido distinta. La persecución penal y las acciones que se han ejercido han sido contra los perpetradores”, afirmó.

La dictadura cívico-militar y los civiles

El ministro recordó que la dictadura que cometió esos crímenes, imputables al Estado, fue fruto de una dictadura cívico-militar.

Cordero subrayó dos puntos clave: que los civiles que estuvieron comprometidos en esos crímenes “prácticamente no han sido perseguidos”, y que las personas que tienen información sobre los crímenes “siguen estando privadas de libertad”.

Consultado sobre si los civiles que participaron en la dictadura deberían ser juzgados, Cordero detalló que “es una discusión que en Chile he estado pendiente. Yo creo conveniente tener presente que los crímenes de la dictadura (…) no fueron simplemente crímenes ocurridos por Fuerzas Armadas y Carabineros. En ellos también participaron civiles, están documentados. O que facilitaron el secuestro y posterior desaparición”.