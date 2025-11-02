Corte Suprema revisará desafuero del diputado UDI Sergio Bobadilla por injurias graves a periodista

El futuro judicial del diputado de la UDI Sergio Bobadilla podría definirse este lunes, cuando la Corte Suprema analice la solicitud de desafuero presentada en su contra por la periodista Josefa Barraza, quien lo acusa del delito de injurias graves con publicidad.

El parlamentario recurrió al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera la petición de desafuero, argumentando que las publicaciones y contenidos difundidos por Bobadilla en redes sociales constituirían un ataque a la honra de la periodista.

La decisión de Valparaíso

En su fallo, la Corte de Apelaciones sostuvo que los mensajes publicados por el diputado en su chat evidencian el “animus injuriandi” (dolo) que motivó su publicación.

El tribunal resolvió que “se acoge la solicitud requerida por doña Josefa Antonia Barraza Díaz y se declara que existe mérito y que, por ende, se hace lugar a la formación de causa en contra del señor diputado Sergio Bobadilla Muñoz”.

La decisión de la Corte de Apelaciones fue adoptada con el voto en contra de cuatro ministros que se mostraron a favor de rechazar el desafuero.

El origen del conflicto

El conflicto se originó en mayo de 2024, luego de la publicación del reportaje “Toñito te puso en mi camino” por Radio Bío Bío, donde se revelaban supuestos intercambios de mensajes entre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y la periodista Barraza.

Tras la difusión del reportaje, Bobadilla procedió a “reproducir, manipular y amplificar el contenido”, difundiendo a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter) un supuesto chat que decía: “Héctor, tengo algo para ti”. Además, el diputado habría compartido el comentario: “Una periodista entregada a la causa”.

La periodista, en su declaración, afirmó que “el contenido difundido por el diputado es absolutamente falso… con el único fin de dañar mi imagen pública, profesional y personal, mediante una relación falaz que pretendía vincularme ideológicamente con grupos radicalizados, ajenos a mi trabajo”.

La audiencia en la Corte Suprema será clave para determinar si Bobadilla pierde su fuero parlamentario y puede ser formalmente investigado por los hechos denunciados.