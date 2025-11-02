Demócratas y Amarillos proponen ley para restituir dinero por errores en el cálculo tarifario eléctrico

Parlamentarios de Demócratas y Amarillos por Chile presentaron un proyecto que modifica la actual Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de crear un régimen de restitución monetaria y de responsabilidad por los errores en el cálculo tarifario eléctrico, además de fortalecer los mecanismos de protección al consumidor frente a las empresas eléctricas.

Con esta iniciativa se pretende remediar los perjuicios ocasionados por los cobros excesivos y asegurar que nunca más sean los usuarios quienes paguen por errores de las autoridades o de las entidades competentes.

Devolver los recursos pagados de más

La autora y jefa de bancada, diputada Joanna Pérez, señaló que el objetivo central es la restitución de manera expedita:

“Hemos presentado, en conjunto con la bancada, un proyecto a propósito de los errores en el cobro de las tarifas, porque tenemos que buscar responsables, pero por sobre todo lograr un mecanismo de restitución”, señaló.

La parlamentaria agregó: “Nuestro proyecto busca devolver los recursos que la gente ha pagado de más y fortalecer los mecanismos de protección al consumidor frente a las empresas eléctricas”. Pérez exige que el proceso sea “rápido y expedito, mucho antes de lo que hoy propone el Gobierno y mediante un solo pago”.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet, de Amarillos por Chile, expresó que no se pueden seguir aceptando abusos contra las personas sin que nadie se haga responsable. “Lo que queremos es defender a la gente de errores de cálculo, para que ni las empresas ni los gobiernos de turno se tiren la pelota mientras la ciudadanía común y corriente paga el costo”, enfatizó.

Emplazamiento al Gobierno por el SERNAC

En tanto, el diputado Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía, emplazó al Gobierno por su falta de acción en otras iniciativas de protección al consumidor:

“Aquí la Comisión Nacional de Energía cometió un error grosero, inaceptable. En marzo de este año despachamos a la Comisión de Hacienda el proyecto de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el cual está paralizado porque el Ejecutivo no le ha dado prioridad”, señaló.

Pino lamentó que esa iniciativa entregaría mayores atribuciones al Servicio para dar una solución rápida a este tipo de situaciones. Finalmente, el diputado por La Araucanía, Jorge Saffirio, concluyó: “No se puede jugar con la plata de las personas. Por eso exigimos al Gobierno asumir su responsabilidad política y administrativa, y apoyar de forma inmediata este proyecto de ley”.