El SML desmiente a Johannes Kaiser y niega que existan "miles de osamentas sin periciar"

El Servicio Médico Legal (SML) salió al paso de las declaraciones del diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, quien aseguró que existirían “miles de protocolos de detenidos desaparecidos” sin periciar. A través de una declaración pública, el organismo negó categóricamente esas afirmaciones y afirmó que no existen osamentas sin analizar en sus dependencias.

Según el comunicado, “todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes”, dejando en claro que no hay peritajes pendientes fuera de las causas ordenadas por los tribunales.

Rol técnico y compromiso con la verdad

El servicio, dependiente del Ministerio de Justicia, también subrayó que actúa como organismo técnico asesor del Poder Judicial, cumpliendo un rol exclusivamente pericial.

Las declaraciones del SML surgieron luego de que Kaiser acusara al gobierno de no hacerse cargo de los restos almacenados en el organismo forense, señalando que “se encuentran desde hace más de 20 años” y calificando el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas como “una estafa”.

“Usted no puede empezar a buscar si no sabe lo que ya tiene”, sostuvo el parlamentario, agregando que los restos “habrían sido dañados por falta de responsabilidad”.

La importancia de las muestras genéticas

Ante estas afirmaciones, el SML explicó que los procesos de identificación dependen crucialmente de la existencia de muestras genéticas de los familiares de las víctimas, las que permiten realizar comparaciones confiables. “Para lograr identificaciones positivas es indispensable contar con las muestras genéticas de los posibles familiares”, enfatizó.

En esa línea, el organismo valoró el Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el gobierno, destacándolo como “un aporte significativo para ampliar la base de datos genética y facilitar las labores de identificación”.

Finalmente, el Servicio reafirmó su compromiso con los derechos humanos y el trabajo científico riguroso: “El SML reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria, a través de un trabajo científico, riguroso y transparente al servicio de las familias, del Poder Judicial y de la sociedad en su conjunto”.