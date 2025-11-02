Entre urnas y Presupuesto: así se proyecta un noviembre cargado de definiciones políticas en Chile

Noviembre se perfila como uno de los meses más intensos del año en Chile, con una agenda política, económica y ambiental cargada de definiciones clave. Las elecciones presidenciales y parlamentarias, la discusión del Presupuesto 2026, la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, y el viaje del Presidente Gabriel Boric a la COP 30 en Brasil marcarán semanas decisivas para el país.

El calendario electoral

A partir del 2 de noviembre, entra en vigor la veda de encuestas. La atención se centrará en los últimos debates presidenciales: el de ARCHI (martes 4) y el de Anatel (lunes 10).

La campaña finalizará el jueves 13. Los comandos ya preparan sus cierres:

Jeannette Jara (PC) : martes 11 en la Plaza de Maipú.

: martes 11 en la Plaza de Maipú. José Antonio Kast (Republicano) : martes 11 en el Movistar Arena.

: martes 11 en el Movistar Arena. Johannes Kaiser (PNL): miércoles 12 en Providencia.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias se realizarán el domingo 16 de noviembre.

El Presupuesto 2026 en crisis

El Congreso Nacional vivirá días de alta tensión por la discusión del Presupuesto 2026, que sufrió un duro revés para el Ejecutivo luego de que la Comisión Mixta rechazara cerca del 90% de las partidas.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que “Lo que pasó es grave, pero no definitivo”. El debate se retomará el 17 de noviembre, apenas un día después de las elecciones, buscando que el proyecto sea despachado antes del 30 de noviembre.

Uno de los principales focos de conflicto es el reajuste del sector público, ya que el Ejecutivo mantuvo las remuneraciones “en valores nominales 2025”, sin aumento real. Grau evitó entregar cifras, afirmando que “no voy a adelantar ningún parámetro de la negociación”.

Acusación a Pardow y Cuestionamientos a FES

Otro tema que marcará el mes es la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco del escándalo por los cobros excesivos en las tarifas eléctricas. Pardow tiene 10 días para presentar su defensa, y se espera que lo haga la semana del 10 de noviembre.

En paralelo, el Gobierno enfrenta cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República (CGR) al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que busca reemplazar el CAE. La CGR objetó el sistema contable del proyecto, aunque la Dipres pidió reconsiderar el dictamen.

Agenda internacional

A nivel internacional, el Presidente Gabriel Boric participará en la COP 30, que se desarrollará entre el 5 y el 7 de noviembre en Belém, Brasil, invitado por su par Luiz Inácio Lula da Silva. En la cita, que se extenderá hasta el 21 de noviembre, se esperan 57 jefes de Estado, incluyendo líderes de Alemania, Francia y Reino Unido.