ME-O critica a oficialismo y oposición por rechazo presupuestario: “Es un anticipo de bloqueo”

Durante la presentación de su plan previsional, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) arremetió contra el oficialismo y la oposición, advirtiendo que el reciente rechazo de partidas en la Ley de Presupuesto 2026 anticipa el escenario de bloqueo que, a su juicio, enfrentará el país el próximo año.

Las declaraciones de Enríquez-Ominami se produjeron luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara la mayor parte de las partidas presupuestarias del Ejecutivo, generando un fuerte enfrentamiento político entre Gobierno y oposición.

Bloqueo garantizado para 2026

El exdiputado y cineasta fue categórico al proyectar el futuro del país si no se produce un cambio político:

“Este es un anticipo de lo que va a pasar si salen electos las dos primeras coaliciones: bloqueo. Ya ustedes, las y los chilenos, pueden ver lo que va a pasar. Si gana cualquiera, la candidata oficialista o un candidato de la derecha dura, lo que está pasando con la Ley del Presupuesto va a ocurrir el año próximo”, señaló.

Según ME-O, la votación presupuestaria es la confirmación de lo que ha venido denunciando, ya que “la Ley del Presupuesto es el futuro de todas las próximas leyes. Todas. A partir de marzo, cualquiera de esas dos coaliciones se van a bloquear una a otra”.

Respuesta a Kast y crítica a la incompetencia

En ese contexto, también respondió a los dichos del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien había criticado la incompetencia del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el fracaso de la votación.

Enríquez-Ominami replicó que “creo que se mezcla la buena intención de un equipo de gobierno con mucha incompetencia y la mala intención de una derecha dura que bloquea”.

Finalmente, el candidato independiente criticó los recortes incluidos en la propuesta presupuestaria, advirtiendo su impacto social: “El hecho que viene un presupuesto que reduce, por ejemplo, en tema de educación, reduce el cuidado a los hijos de ellas, elimina el programa de tutoría”.

Concluyó que la situación es un “infierno”: “Un gobierno incompetente que no pone los recursos para educar a los niños y un gobierno futuro posible de una derecha dura que dice que va a reducir aún más. Hay otra opción”, sentenció.