Crímenes contra los periodistas: en México, "la principal fuente de agresión es el Estado"

“La principal fuente de agresión hacia personas periodistas en nuestro país es el Estado, son las autoridades”, afirma Mariana Suárez, de la organización de defensa de la prensa Article 19 en Ciudad de México.

Explica cómo la infiltración del crimen organizado en todos los niveles del Gobierno expone a los periodistas mexicanos que cubren temas pesados como la corrupción o el narcotráfico.

Son víctimas de agresiones físicas, pero también de amenazas y acoso. Y si bien existe una fuerza policial por delitos contra la libertad de expresión en México, el año pasado solo se abrieron 84 investigaciones, todos los delitos combinados.

“No hay confianza en las autoridades”

“De todos estos casos que han sido tratados, el 84.77% se mantienen en la impunidad. Entonces vemos que, entre los vínculos con la delincuencia organizada y las fallas de las autoridades para investigar, no es sorpresa, solo uno de cada tres periodistas agredidos ha decidido hacer una denuncia. No hay confianza en las autoridades”, subraya Suárez.

Desde la década del 2000 en México, la organización Article 19 ha registrado 175 asesinatos de periodistas. “No hemos visto una disminución real en esta violencia, no importa el gobierno que esté en el poder”, señala Suárez.

Existe una creciente preocupación por la agresividad de los discursos oficiales en las conferencias de prensa en México, donde las autoridades estigmatizan a los medios y tienden a presentarlos como enemigos del Estado.