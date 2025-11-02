Ministro Grau confiesa que pensó que el rechazo total del Presupuesto era "un bluff"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionó la decisión de la oposición de rechazar casi todas las partidas de la discusión del Presupuesto 2026 a solo dos semanas de las elecciones, pero se mostró confiado en revertir la situación.

“No es que el presupuesto se haya rechazado totalmente, esta es una etapa, pero perdimos una etapa clave (…) Lo que sucedió es que dada la estrategia de rechazarlo todo, todo, todo, absolutamente todo, no tuvimos la posibilidad de mejorar el presupuesto”, señaló el ministro Grau en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN.

La estrategia del “bluff”

Grau agregó que la decisión de la oposición anuló la posibilidad de mejorar el proyecto: “Yo no he tenido ninguna conversación con un parlamentario de derecha de Chile Vamos en que nos podemos sentar en detalle a ver cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos”.

El ministro confesó que subestimó la postura opositora, calificándola como una movida electoral.

“Yo honestamente todavía no tengo claro qué es lo que busca la oposición. Teníamos ciertas señales de que estas críticas que eran inorgánicas, no necesariamente coherentes, se iban a expresar en un rechazo total y yo pensé que eso no iba a ocurrir. Pensé que era más bien un bluff“, señaló.

El secretario de Estado criticó que, con esta postura, “los parlamentarios de oposición por dos semanas decidieron renunciar a la importante labor que tienen como voceros de la ciudadanía para mejorar un presupuesto”.

Confianza en revertir la situación

Grau afirmó que este rechazo es una “decisión más electoral” y que Chile Vamos ha adoptado “más la lógica del republicano”. Sin embargo, se mostró optimista en que la situación se revertirá después de las elecciones, esperando que la oposición “retome esta actitud más dialogante que ha tenido con el tiempo”.

“Yo estoy convencido que eso se va a revertir. Todos los senadores y senadoras que usted nombra (Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma y Ximena Rincón) son gente con la que hemos logrado importantes acuerdos”, puntualizó.

Sobre el plazo máximo para legislar, que es el 30 de noviembre, Grau afirmó que van a alcanzar a despachar el Presupuesto, pero advirtió que al hacerlo con menos tiempo, “no queda tan bien, como podría ser si lo hace con todo el tiempo”.