“Clima y Resiliencia”: evento internacional reúne a autoridades y expertos para debatir el futuro de las políticas ambientales

Este lunes dio inicio al Simposio Internacional “Clima y Resiliencia: El futuro se hace presente” en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El evento, organizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), se extenderá hasta el 7 de noviembre, con actividades en Santiago y Viña del Mar.

La jornada contó con las intervenciones de la rectora de la Universida de Chile, Rosa Devés, quien destacó que el centro de investigación es una fuente de inspiración para la Casa de Bello y lo describió como una entidad capaz de abordar los problemas más complejos de la humanidad no solo desde el pensamiento, sino también desde la acción.

Asimismo, valoró su impacto en la política internacional y su rol en la formación de nuevas generaciones con una mirada de equidad, internacionalización y compromiso público. “Con frecuencia me toca responder esa gran pregunta de cómo pensamos que van a ser las universidades en el futuro, de cuáles son los desafíos de nuestras universidades también en Chile (…) Cuando quiero responder esa pregunta, que muchas veces lo hago en entrevistas, pienso en el CR2”, dijo.

A su vez el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, subrayó que “la multidisciplina es absolutamente necesaria” para enfrentar los problemas sociales como el cambio climático. Reconoció el esfuerzo del centro en asumir tempranamente esta tarea, y llamó a transformar la economía global para enfrentar las condiciones climáticas desfavorables. “La tecnología ha avanzado, pero faltan decisiones estratégicas y fundamentales a nivel planetario”, advirtió.

En la actividad también estuvo presente la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien enfatizó el rol del CR2 como observador independiente de las políticas públicas y ambientales. “Chile tiene una larga historia de que sus políticas ambientales son basadas en evidencia. Lo deja claramente definido la Ley Marco Cambio Climático”, afirmó.

“Su primer principio es el principio científico y que, por lo tanto, a partir de la ley misma, dice que las políticas públicas de acción climática van a ser basadas en la mejor evidencia científica disponible. Que Chile pueda contar con un centro de investigación de tan alto nivel como el CR2, por lo tanto, es fundamental para el ministerio y para el país, asegurarse de que estamos haciendo las cosas correctamente”, sumó.

La secretaria de Estado subrayó que dichas políticas deben no sólo entenderse científicamente, sino también mejorar la calidad de vida de las comunidades. “En eso hemos avanzado”, señaló, refiriéndose a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y su pilar social. “La NDC es la hoja de ruta para los próximos años. Yo hablaría de una gobernanza que incluya al sector público, al sector privado y a la academia”.

En tanto, la directora del CR2, Pilar Moraga mencionó el trabajo conjunto con universidades como la Universidad de Concepción y la Universidad Austral. “Esta instancia reivindica el lugar y la evidencia científica de una problemática que nos afecta a todos como humanidad”, concluyó.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el subdirector del CR2 y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, René Garreaud, se refirió al papel de la universidad y del centro en la formulación de políticas públicas ambientales. “La universidad es una de las entidades más importantes del CR2, también está la U. de Concepción y la U. Austral. Pero esto de saber que dentro, incluso de la misma ciudad tú vas a encontrar colegas que tal vez tengan la respuesta al problema que andas buscando es una cosa muy importante. Este telón de fondo que nos da la universidad de experiencia en distintas áreas es muy relevante”, sostuvo.

La conferencia plenaria “Carbono Neutralidad y Resiliencia Climática” estuvo a cargo de Cecilia Ibarra, investigadora del CR2 y profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, junto a su compañero Mauricio Galleguillos. Ambos coordinaron el octavo informe del centro, dirigido a informar a las naciones sobre la importancia del ciclo del Carbono. La profesora Ibarra explicó que el documento busca contribuir a un Chile menos vulnerable, más resiliente y más justo.

“El informe parte con un contexto en que muestra que la carbono neutralidad es una meta de política pública, un informe científico reconociendo que el tema del que vamos a hablar es una meta política, acordada a nivel internacional para un objetivo que ha sido informado por la ciencia”, argumentó.

“Porque tenemos la convicción, y así se tuvo para el Acuerdo de París, de que efectivamente la disminución de gases de efecto invernadero, lograr un equilibrio entre los gases que se emiten y los que se capturan nos permitiría lograr que los cambios que está sufriendo el calentamiento de la atmósfera puedan ser controlados de alguna manera”, añadió.

Esta conferencia contó con un panel de conversación integrado por Maritza Jadrijevic, jefa del Departamento de Adaptación del Ministerio del Medio Ambiente; Eduardo Giesen, coordinador de la Campaña Global por la Justicia Climáticar; Juan José Donoso, director de Promoción de la Naturaleza y Cambio Climático (NCC) Chile; e Ignacio Araya, asesor del Ministerio de Obras Públicas, especialista en institucionalidad y cambio climático.

Este martes se celebrará una nueva instancia en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en donde continuarán los conversatorios en temas relacionados al informe y el cambio climático. Posteriormente, desde el 5 al 7 de noviembre el evento se trasladará al Hotel Novotel en Viña del Mar. Para más información sobre el informe puede dirigirse a la página CR2.cl.