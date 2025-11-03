Entre ruinas y diplomacia: tregua en Gaza camina sobre una delgada línea de acusaciones y bombardeos

La situación entre Israel y la Franja de Gaza continúa en un escenario de incertidumbre y tensión permanente. Aunque existe un alto al fuego pactado el pasado 8 de octubre, la realidad sobre el terreno muestra un panorama convulso, donde los ataques, las acusaciones cruzadas y la presión política amenazan con hacer colapsar lo que queda del acuerdo.

Ese alto al fuego permitió el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás, como parte de la primera fase del plan de paz promovido por Estados Unidos y mediado por Catar y Egipto. Sin embargo, desde el primer momento, la tregua ha caminado sobre una delgada línea.

La fase inicial del acuerdo contemplaba un proceso en dos momentos. Primero, el intercambio de prisioneros y rehenes, que finalmente se llevó a cabo el 13 de octubre. Segundo, la devolución de los cuerpos de rehenes fallecidos que Hamás mantenía en su poder. Pero lo que parecía un punto sencillo en el papel, se ha convertido en el principal foco de tensión y de justificación para la reanudación de los ataques israelíes.

Hamás asegura que ha entregado todos los cuerpos a los que ha podido acceder. Según su versión, el resto de los fallecidos estaría enterrado bajo edificios y túneles destruidos por los bombardeos israelíes. Por eso, piden más tiempo y herramientas para recuperar esos restos.

Israel, en cambio, considera que esto es una excusa. Autoridades israelíes han declarado que Hamás “no ha cumplido con su parte del acuerdo” y que no aceptarán demoras ni justificaciones. Como respuesta, los ataques sobre la Franja de Gaza se reanudaron a pocas horas de completado el intercambio inicial de prisioneros.

Desde entonces, diversos bombardeos han dejado, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud gazatí y de agencias de Naciones Unidas, cerca de 100 palestinos muertos en Gaza desde el inicio de la tregua.

En medio de ese fuego cruzado, el gobierno israelí afirmó en reiteradas ocasiones que ha “retomado” o que sigue “manteniendo” el alto al fuego. Aseguran que solo responden a violaciones cometidas por el grupo palestino.

Hamás rechaza la acusación y, por el contrario, acusa a Israel de reanudar unilateralmente los bombardeos. Este choque llevó a Tel Aviv a suspender temporalmente la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, profundizando la crítica situación de la población civil en el enclave palestino.

La tensión escaló todavía más cuando el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el pasado 20 de octubre que Hamás sería “erradicado” si rompía el alto al fuego. Una advertencia que refleja tanto la presión sobre la tregua como lo frágil que se encuentra cualquier avance diplomático en este momento.

Así, a pesar de los ataques, la tregua sigue técnicamente en vigor. Está vigente en el discurso, en el papel, pero no necesariamente en la realidad. Lo complejo es que en medio de este escenario se debería avanzar hacia la Fase 2 del plan de paz. Una etapa mucho más ambiciosa y mucho más difícil.

La Fase 2 apunta a establecer condiciones de seguridad y gobernanza duraderas en Gaza y contempla cinco puntos clave:

El desarme total de Hamás. Una retirada más amplia de fuerzas israelíes. El despliegue de una fuerza internacional de estabilización. El inicio de la reconstrucción de Gaza. Un gobierno transitorio de tecnócratas palestinos.

Pero la viabilidad de todo eso es extremadamente baja. El principal obstáculo: el desarme. Hamás lo considera una rendición total. Para Israel, es una condición no negociable.

Si Hamás renuncia a las armas, pierde su capacidad de resistencia. Y si no lo hace, Israel dice que actuará para imponerlo. Es un choque de líneas rojas sin punto de encuentro a la vista.

¿Quién gobernará Gaza?

La Autoridad Palestina carece de apoyo significativo dentro del enclave. Hamás rechaza cualquier estructura que no lo incluya o reconozca su rol. Además, la estabilidad política de Netanyahu depende en gran medida de su promesa de “victoria total” sobre Hamás. Cualquier concesión pondría en riesgo su coalición de ultraderecha, encabezada por figuras como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

Y como si la situación en Gaza no fuera ya suficientemente compleja, la agenda política israelí sumó un nuevo factor, la anexión de Cisjordania.

El 22 de octubre, la Knéset, el parlamento de Israel, aprobó un proyecto que busca aplicar la ley israelí en territorios ilegalmente asentados en Cisjordania, buscando quitar este grado de ilegalidad a los cerca de 700 mil colonos israelíes en Cisjordania, lo que equivaldría a una anexión formal.

Un paso que ha generado una fuerte condena internacional. Países árabes, europeos y organismos multilaterales advierten que esto no solo es una violación del derecho internacional, sino también un torpedo directo a cualquier posibilidad de paz regional.

Estados Unidos —el principal aliado de Israel— ya mostró su rechazo. Donald Trump aseguró que la anexión “no sucederá” y que Israel arriesgaría a perder el apoyo de Washington si continúa con ese camino.

Pero Netanyahu pareciera estar dispuesto a tensionar incluso esa relación. La ofensiva en Gaza y la anexión en Cisjordania muestran que para su gobierno, la diplomacia no es la prioridad.

El plan de paz estadounidense y la idea de los dos Estados vuelven a quedar relegados. Mientras, la estrategia israelí se centra en imponer nuevas realidades sobre el terreno, aunque eso signifique aislarse internacionalmente.

Este contexto marca una distancia inédita con Trump, quien ha buscado utilizar su plan de paz como carta de liderazgo global. Si el acuerdo se desmorona, es también un golpe directo a su imagen y por sobre todo a sus esfuerzos por alcanzar los acuerdos de Abraham 2.0.

No obstante, Netanyahu sabe que cuenta con un respaldo sólido dentro del Congreso estadounidense gracias al poder del lobby israelí y la presión política histórica sobre Washington. Por eso, aun cuando recibe llamados de cautela, sigue adelante.

Finalmente, el mensaje que se desprende de todo lo ocurrido es claro: Israel no está siguiendo la ruta diplomática. Su objetivo es eliminar a Hamás militarmente y afianzar su dominio territorial. Ante esa ecuación, la paz parece no tener espacio.

Al tiempo que la política avanza hacia anexiones y victorias totales, la población civil palestina sigue atrapada en medio del fuego, las ruinas y la hambruna de una crisis humanitaria que ha dejado a más de 68 mil fallecidos y 200 mil heridos desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre del 2023. Además, cerca de 20 mil niños y niñas han quedado huérfanas y alrededor del 90% de las infraestructuras en Gaza ha sido arrasada en medio de los bombardeos que continúan destruyendo lo poco y nada que queda de lo que alguna vez fue el hogar de más de 2 millones de palestinos.

Así, Gaza continúa resistiendo bajo ruinas. Y la tregua, aunque no muere, apenas respira.