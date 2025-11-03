Fin de Punta Peuco: entre la “justicia largamente esperada” y el “legado tardío” de Gabriel Boric

En un paso significativo para la política de derechos humanos y el sistema penitenciario, el Presidente Gabriel Boric confirmó este lunes el fin del penal especial de Punta Peuco, que será transformado en una cárcel común. La medida, anunciada previamente durante la Cuenta Pública del 1 de junio, se concretó tras la toma de razón de la Contraloría General de la República.

“Como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación”, afirmó Boric . “Hace años que conocemos la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles y por eso cada esfuerzo por ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria es también una buena noticia en materia de seguridad. Ya estamos ejecutando obras dentro del recinto que va a poder recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año”, destacó.

Desde su creación, Punta Peuco ha albergado exclusivamente a condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet. Desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario enfatizó que con esta decisión “se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”.

El fin de una política revictimizadora para las víctimas

El director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, valoró la decisión y destacó su relevancia en materia de derechos humanos. “Desde Amnistía Internacional valoramos que la cárcel de Punta Peuco deje de ser un penal solo destinado a criminales de lesa humanidad”, señaló Bustos.

“Hay que recordar que en Chile en muchas cárceles hay personas adultas mayores, pero Punta Peuco simplemente estaba constituida como un privilegio para quienes habían cometido las peores atrocidades en la historia de nuestro país”, expuso.

El director agregó que con esta medida “se deja atrás una política que era finalmente revictimizadora para las víctimas y sus familiares de tortura, desapariciones y ejecuciones forzadas”. “Demoró, pero finalmente se puso fin a una cárcel especial para criminales de lesa humanidad”, reconoció.

A dos semanas de las elecciones

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, destacó la medida y evitó precisar si en un eventual gobierno suyo consideraría ampliar el recinto. “Las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para quienes han cometido delitos y no lugares de privilegio, así que me parece muy bien que la Contraloría haya tomado razón y que este penal, que alberga a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, pase a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido”, afirmó.

Respecto una posible ampliación, Jara indicó que su proyección contempla la construcción de cinco nuevas cárceles en el país, y advirtió que las propuestas en materia penitenciaria deben ser “realistas y responsables con los recursos disponibles”.

En tono crítico, ironizó sobre los anuncios de sus contendores: “Aquí siempre se conversa mucho de construir buques cárceles o tomar aviones imaginarios con pasajes que compren los mismos migrantes, pero la verdad es que todo esto requiere recursos y no se trata de ser candidata para andar haciendo ofertones”, señaló en alusión a Franco Parisi y José Antonio Kast.

En tanto, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó la medida, acusando al Presidente Boric de buscar un “legado político” en los últimos meses de su mandato. “El Presidente está de salida y todo lo que hace es pensando en su supuesto legado, pero es tarde. Cualquier palabra, hecho o decreto nos tiene sin cuidado”, declaró.

Por su parte, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizó duras críticas, afirmando erróneamente que el Mandatario está “imputado en varias causas” y asegurando que el recinto era un “geriátrico” que se transformará en una cárcel común.

Apoyo oficialista y dudas de la oposición

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, reconoció que el anuncio era esperado, aunque planteó dudas respecto de su implementación. “Esto es un proceso que el Presidente ya había anunciado hace unos tres meses y solo faltaba la toma de razón de Contraloría. Sin embargo, nos quedan muchas dudas porque no sabemos exactamente cómo se va a reconvertir, si habrá más plazas, más presupuesto o qué tipo de reclusos habrá. Gendarmería tendrá que definir si serán hombres o mujeres, así que todavía faltan muchas definiciones”, explicó.

Asimismo, cuestionó que el anunció se diera a dos semanas de las elecciones presidenciales y señaló que: “Claro que revuelve un poquitito el gallinero, pero esto es parte de un proceso ya conocido. Creo que la gente tenía bastante asumida esta reconversión de Punta Peuco”.

Desde el oficialismo, el diputado Marcos Ilabaca (PS) celebró la medida y destacó su carácter histórico. “Por fin se logra algo que todo Chile esperaba: el fin de las cárceles de privilegiados. Punta Peuco es una cárcel de criminales de lesa humanidad, que no deberían tener ningún tipo de privilegio. Hoy se cierra una página negra de nuestra historia”, sostuvo.

Ilabaca agregó que “es una decisión correcta del gobierno; me hubiera gustado que se tomara antes, pero hay que aplaudir cuando las cosas se hacen. Espero que la implementación sea rápida y efectiva”.