"Get Thunderstruck!": AC/DC anuncia fecha en Santiago para 2026

La legendaria banda AC/DC ha emocionado a sus millones de seguidores en Chile al confirmar oficialmente su regreso como parte de la extensión de la gira “POWER UP“, poniendo fin a una larga espera. El esperado concierto en nuestro país está programado para el 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional. El proceso de venta de entradas iniciará el 7 de noviembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster.cl.

Esta gira, que lleva el nombre de su más reciente producción discográfica, encabezarán 21 fechas incluyendo países como Brasil y Argentina, además de ciudades como Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Filadelfia y Nueva Jersey. El álbum “POWER UP”, que da nombre al tour, logró alcanzar la posición número 1 en 21 países.

AC/DC, que ofreció su primera presentación el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia, está reconocida como una de las formaciones de rock más influyentes de todos los tiempos. Sus ventas globales superan los 200 millones de álbumes, sustentado en trabajos discográficos como “Back In Black”, LP está catalogado como el “álbum más vendido de la historia por cualquier banda” y el “tercer álbum más vendido por cualquier artista”, con ventas globales que alcanzan los 50 millones de copias y continúan en aumento.

La agrupación, incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003, continúa llenando estadios a nivel global y sumando millones de reproducciones anuales. Para honrar su largo reinado, AC/DC —con la alineación compuesta por Angus Young en la guitarra solista, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney— se prepara para ofrecer nuevos shows para su legión de fieles seguidores, la cual no deja de crecer.