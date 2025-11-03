Gonzalo Winter (FA): "El diputado Romero convirtió la ley de Presupuesto en un espacio de agitación y propaganda"

Queda menos de un mes para que se cumpla el plazo límite para la votación del Presupuesto 2026 y el escenario en el Congreso continúa siendo complejo. Esto, luego de que la oposición rechazara el 90% de las partidas establecidas por el Ejecutivo, propiciando un contexto inédito en torno a las discusiones sobre el destino del erario nacional.

Sin embargo, más allá de proponer cambios concretos, el argumento del bloque opositor fue en la línea de la moción hecha por el diputado republicano Agustín Romero, que busca presionar para que el Gobierno reduzca en 2 mil millones de dólares el gasto fiscal.

Algo que para su par del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, tiene que ver con las lógicas políticas que actualmente movilizan a la derecha chilena. “El debate que hace 10 años se reflejaba en frases para Twitter (X) hoy se está tomando el Congreso Nacional, que es donde se tienen que hacer las leyes, donde se está determinando el financiamiento de la Contraloría, de los hospitales, de los Cesfam, de los centros de adulto mayor, de las calles, de la educación, etc.”, alertó el excandidato presidencial de las primarias oficialista durante la primera edición de Radioanálisis.

“Ellos rechazaron todo y en bloque, sin matices, sin grises, para forzar una negociación. Lo absurdo es que la discusión de la ley de Presupuesto es una negociación en sí misma, donde uno va discutiendo las cosas, llega a un acuerdo y va entregando su voto o no a cada una de las partidas”, declaró Winter sobre las contradicciones que observa en el accionar del sector.

Lo anterior, considerando la centralidad que tomó el recorte en los debates previos a las elecciones: “Kast dice ‘nosotros vamos a recortar 21 mil millones sacando a todos los parásitos’ o siendo más polémico, a las ‘fundaciones truchas’, etc. El tema es que las fundaciones que no están haciendo su trabajo ya están siendo investigadas por la Contraloría o por el sistema penal. Si hay otras, entonces tienen que apuntarlas y decir ‘esas son’. El problema es que cuando uno le pregunta a los parlamentarios de Chile Vamos dónde recortarían, no tienen respuesta alguna“.

“Esto no es una cosa como compleja que requiera una investigación”, sumó el frenteamplista. “Es la ley de Presupuesto. La totalidad de las partidas dicen en qué se va a gastar el Estado la plata. Y no es que sean niños que requieran una asistencia de parte del Gobierno para encontrar dónde recortarían. José Antonio Kast es una persona que tramitó 16 leyes de presupuesto en los 16 años que fue diputado. El diputado Romero, que es el que está llevando la voz cantante acá, ha tramitado cuatro leyes de presupuesto“.

Así, aseguró que el republicano “convirtió la ley de Presupuesto, que es algo muy delicado, en un espacio de agitación y propaganda. Y lamentablemente la derecha, que ahora se autodenomina ‘derecha moderada’, no tuvo el carácter para mantener una actitud distinta a la de agitación activista de republicanos. Cuando vino el viento de la agitación activista ultraderecha, a la derecha moderada el viento se la llevó. Porque no tuvo la capacidad de mantener una posición dialogante”.

En esa misma línea, y atendiendo a las críticas establecidas por parte de dicho sector por una presunta “falta de transparencia” por parte del Ejecutivo en torno a los detalles del gasto público, Winter fue enfático al señalar que: “La discusión no es realmente presupuestaria, sino que tiene que ver con las elecciones. En el último tiempo, ingresaron estas nuevas fuerzas políticas que vienen de las redes sociales, que estuvieron en el mundo digital antes de estar en la política, y eso es muy importante, porque traen las lógicas de las redes sociales a la política”.

“Personas como Kaiser, que subían videos titulados ‘Johannes Kaiser destroza a Juanito Pérez’, lo que le hacen a su audiencia es vivir la experiencia de destrozar al adversario. Y después de invitar a alguien a la política para vivir a través tuyo la experiencia de ‘destrozar al adversario’, es muy disonante decirle a tu audiencia ‘oye, sabes que llegué a un acuerdo con ellos. Estuvimos negociando, yo bajé mi expectativa, él bajó la suya, y llegamos a un acuerdo'”, ejemplificó el diputado.

De esta forma, concluyó que: “Chile Vamos siente que cuando llegan a un acuerdo en materia presupuestaria o en cualquier cosa que le haga bien al país, luego aparecen los Kaiser y los Kast y los tildan de ‘derechita cobarde’. Les tienen tanto miedo, les tiemblan tanto las rodillas cuando los acusan de llegar a acuerdo que lo que están haciendo es evitar llegar a cualquier tipo de consenso o votar lo que sea que venga del oficialismo antes de las elecciones. Y obviamente que la ley de Presupuesto tiene que venir de ahí”.

Una realidad que, para la figura del FA, resulta peligrosa porque demuestra que “ha fracasado y ha finalizado un ciclo en Chile, que es el que inaugura Sebastián Piñera. Él inaugura el proyecto, conceptualmente, de una derecha donde su principal liderazgo votó por el ‘No’, que es democrática, que está más cerca de Macrón que de Marine Le Pen, por poner un ejemplo. Más cerca de Lagos que de Pinochet. Y ese ciclo, que tuvo cierto éxito en la medida en que Piñera salía presidente, está terminado y fracasado. La candidatura de Matthei no levanta porque representa algo que, al menos en el Congreso, que es de lo que puedo dar testimonio porque trabajo ahí, no existe”.

Entre las parlamentarias y los coletazos por la AC contra Pardow

Para el parlamentario, ese escenario que hoy marca el debate para las elecciones presidenciales también se podría ver manifestado en lo que será la composición del próximo Congreso. “Es necesario hacer un llamado al mundo del progresismo a comprender lo que significa que la derecha tenga quórum constitucional. Podrían, de hecho, hacer un proceso constituyente en el Parlamento y presentar una nueva constitución con todas las barbaridades que intentaron hacer en el proceso rechazado. Es realmente peligroso porque estamos hablando de personas que siempre han votado en contra de financiar el INDH, todos los sitios de memoria, que quieren privatizar Codelco, TVN, etc. Podría ser un cambio realmente estructural”, alertó.

“Yo soy candidato de la lista de Unidad por Chile, que es la del pacto que va de la Democracia Cristiana al PC. Todo el mundo tiene derecho a votar por quien quiera, por quien más lo represente, pero las listas progresistas que no son Unidad por Chile tienen cero diputados electos en todas las encuestas. Si usted se siente representado por esas listas tiene todo el derecho a votar por ellas, y todo bien. Pero sí debe saber que se está restando de la disputa por los escaños en el Congreso. Entonces, su voto simplemente no va a sumar a la izquierda en el Congreso”, clarificó Winter.

De hecho, y sobre ese punto, parte de la autocrítica que realiza a su sector apunta a la pérdida de identificación con los sectores populares y el tejido social y las dificultades para defender las ideas propias. “Esto de que cuando uno es oficialismo solo puede hablar de los problemas reales de la gente como si la discusión de ideas fuera algo distinto”, explicó el diputado. “Cuando defiendes que el seguro social va a subir las pensiones, tienes que decir que sí, va a subirlas, pero también tienes que decir que la solidaridad no es una mala palabra, sino que por el contrario era el orgullo nacional. Creo que el alza de la ultraderecha en gran parte se da porque ellos están defendiendo sus ideas con orgullo. Y muchas veces la izquierda acepta los marcos que le pone la derecha y termina escondiendo sus ideas”.

Por otro lado, también apuntó a la falta de autonomía: “La izquierda, incluso los funcionarios de gobierno, conocen lo que hace el gobierno a través de medios de comunicación de derecha. Los militantes de la izquierda escuchan radios de derecha, leen diarios de derecha, leen noticias de derecha, se enteran de lo que ellos hacen en periódicos de derecha. Leen estudios sobre cómo funciona Chile de centros de pensamiento de derecha. Entonces, evidentemente, eso también es algo que nos faltó para poder defender nuestras ideas. Tener una autonomía informativa y de pensamiento”.

Sobre la actual acusación constitucional que pesa sobre el ex ministro de Energía, Diego Pardow, el parlamentario apuntó a una falta de proporcionalidad que también se vio influenciada por el contexto electoral. “Evidentemente, la ley está mal en la medida en que le otorga demasiadas facultades al organismo técnico y demasiadas facultades a la empresa privada. El responsable político final es el que firma el decreto, que es el ministro Pardow, y que es lo que le costó la salida. Lo que siempre ha sido la forma en que se asume la responsabilidad política en Chile”.

“Pero la pregunta a la que nos invitan ahora es si acaso Diego Pardow, ya renunciado, ciudadano, no ministro, fue un violador de la constitución de tal modo que quede durante 5 años suspendido de cualquier empleo público. Por poner un ejemplo de qué significa recibir una acusación constitucional, él no podría ser locutor en esta radio. Tendría prohibido constitucionalmente tener un contrato con esta radio por ser del Estado”, ejemplificó”.

“De hecho, el empleo que él tuvo durante toda su carrera profesional antes de ser ministro, que era ser profesor titular de la Universidad de Chile, no lo podría tener. Me parece que es apresurado porque el Congreso Nacional, y me consta en los pasillos, todavía no termina de recabar los antecedentes de qué ocurrió, cómo fue que se cobró dos veces el IPC y lo que sucedió con Transelec, que es un tema muy complejo. Pero, además, el Congreso no ha resuelto cómo se le va a devolver la plata a la gente”, cerró.