"No es venganza, es justicia": la férrea defensa del Gobierno al Plan Nacional de Búsqueda

Una férrea defensa al Plan Nacional de Búsqueda y a la labor del Servicio Médico Legal realizaron desde el Gobierno, tras las polémicas declaraciones de los candidatos presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

La controversia comenzó el jueves con declaraciones de Matthei, en las que planteó que dicha iniciativa para mucha gente “no es búsqueda, es venganza”. Lo anterior, a su vez dio pie para que Kaiser calificara el plan como “una estafa” y asegurara que en el Servicio Médico Legal (SML) hay restos óseos de desaparecidos sin periciar.

En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntaron el aporte que ha realizado el Plan de Búsqueda desde su conformación, que incluye la creación de una nómina oficial de víctimas.

A lo anterior, Gajardo agregó que “gracias al Plan Nacional de Búsqueda han podido aumentar las diligencias”. “Más de cien diligencias han desarrollado los ministros y ministras en visita, diligencias que van desde Pisagua, la mina La Veleidosa, Cerro Chena, la ex Colonia Dignidad, Rocas de Santo Domingo hasta el Cementerio en Playa Ancha. Ahí están los ministros en visita con todo el apoyo del Estado, por primera vez, realizando diligencias para poder hacer hallazgos”, detalló.

El titular de Justicia enfatizó que el SML “no tiene ninguna osamenta sin periciar” y que justamente, desde que partió el Plan de Búsqueda se ha hecho “un esfuerzo específico para periciarlas”. Asimismo, las autoridades recalcaron que, por ser una herramienta institucional, la iniciativa no puede ser considerada como una “venganza”.

En esa misma línea, minutos antes del anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric sobre Punta Peuco, Gajardo expuso una apreciación similar en conversación con la primera edición de Radioanálisis: “El Plan Nacional de Búsqueda lo que busca es entregar verdad, justicia y memoria, que es todo lo contrario a la venganza. La venganza es algo particular. Es algo desinstitucionalizado, es algo que uno podría decir, incluso, que es tomarse la justicia por su propia mano. Lo que se busca con este plan es que sea el Estado, institucionalmente, en una función colectiva, la que desarrolle este proceso a través de sus órganos, entre ellos la justicia. Por eso, es lo contrario a la venganza”.

Además de respaldar dicho planteamiento, la ministra Vallejo hizo un llamado a los candidatos presidenciales “a tener mayor humanidad”. “Estamos hablando de personas, de muchas mujeres que han estado durante décadas buscando a sus familiares. ¿Cómo le vas a decir a una madre de un detenido desaparecido que su búsqueda es venganza?”, cuestionó.

“Quienes aspiran a representar al país, no pueden tratar a las víctimas o a los familiares de detenidos desaparecidos como personas que buscan venganza, porque buscan nada más y nada menos que la verdad y justicia”, complementó.

Guillermo Ramírez: “Evelyn Matthei en ningún momento se ha referido a los familiares”

En paralelo al pronunciamiento del Ejecutivo, también tuvo lugar una vocería del comando de Evelyn Matthei. La propia candidata no fue parte de la instancia, pero en su lugar fue el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aclaró los dichos de la presidenciable en relación al Plan de Búsqueda.

De acuerdo al timonel, Matthei nunca se refirió a los familiares de detenidos desaparecidos y la crítica, más bien, era hacia la efectividad del Plan y a posibles aprovechamientos políticos.

“Evelyn Matthei en ningún momento se ha referido a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ni a los detenidos desaparecidos. Lo que dice son dos cosas muy sencillas: primero, el Plan de Búsqueda debe ser eficaz, ella pretende continuarlo y darle las herramientas para que sea eficaz en su labor de descubrir la verdad; y en segundo lugar, rechaza que hayan políticos que puedan hacer mal uso en tiempos electorales de una iniciativa como esta”, sostuvo.

Por otra parte, Ramírez descartó que las declaraciones de Matthei perjudiquen el respaldo que figuras de la centro izquierda le han entregado a la aspirante a La Moneda.

“Digo lo que digo porque han habido distintas personas que han enviado cartas a distintos diarios o que han escrito en redes sociales. Ellos han confirmado su apoyo a Matthei y entienden que lo que ha ocurrido es un problema de forma, de cómo se expresó la idea, no es una posición política. En ese sentido, no ha hecho daño y eso lo dicen las mismas personas que podrían cuestionarla. Por lo tanto, estamos tranquilos”, declaró.

Lorena Pizarro: “Es una mujer de derecha que siempre ha tenido el mismo discurso”

La diputada del Partido Comunista (PC) y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, no dio crédito a las explicaciones que se entregaron desde el comando de Matthei.

La parlamentaria señaló que se está justificando “un descriterio de la candidata que refleja lo que es ella. Otra cosa es que a ratos se quiera vestir de moderada, pero de moderada no tiene nada. Ella no sólo es la hija de uno de los integrantes de la junta militar en la dictadura civil militar, sino que es una mujer de derecha que siempre ha tenido el mismo discurso”, planteó.

“Basta ver sus carreras para abrazar al dictador (Augusto Pinochet), basta recordar cómo se fue a manifestar cuando al dictador lo detuvieron en Londres, en Europa y aquí. Basta ver su conducta de una mujer que ha defendido a la dictadura civil militar desde siempre. ¿Y qué es lo más grave de esto? Que la indolencia de la derecha, de la extrema derecha, no tiene límite”, destacó.

“Yo prefiero que muestren la cara que tienen, pero la indecencia no se las quita nadie”, aseveró.