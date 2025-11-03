Senador Walker por Matthei y el Plan de Búsqueda: "Fue un error hablar de venganza"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Demócratas, Matías Walker, se refirió a la recta final de la campaña presidencial y parlamentaria, además de la discusión del Presupuesto 2026 y la ley que pone fin a la multipropiedad en el fútbol chileno.

A dos semanas de las elecciones del 16 de noviembre, el parlamentario aseguró que el escenario para la oposición está “absolutamente abierto”.

“Nuestra candidata, Evelyn Matthei, tiene una base de sustentación bastante amplia, yo diría, desde la centro derecha hasta la centro izquierda. Yo creo que da garantía de gobernabilidad y el voto obligatorio es un voto que suele ser más moderado. Espero que sea eso lo que prime y que no pase a segunda vuelta ni José Antonio Kast ni Johannes Kaiser, que significarían un retroceso muy importante en materia de derechos sociales, libertades individuales y que pueda pasar a segunda vuelta Evelyn Matthei”, analizó.

Frente a la postura de Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda luego de calificarlo como una “venganza” para algunos, Walker defendió dicha iniciativa del gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Soy un gran defensor del Plan (…) Creo que las palabras respecto a la venganza, no son adecuadas, yo no he visto a ningún familiar que busque venganza, lo que he visto es que buscan justicia, saber dónde están los restos de los ejecutados políticos, los detenidos, desaparecidos, pero me quedo con la parte en que Evelyn Matthei dice que va a mantener este programa, a diferencia de Johannes Kaiser y José Antonio Kast que dicen que de ser electos van a terminar con él”, declaró.

El senador de Demócratas aseguró que la candidata de su sector reconoce la dictadura, también dijo que su padre, el general Matthei, jugó un rol relevante para el plebiscito de 1988. Sin embargo reiteró que: “Fue un error, obviamente, hablar de que se estaba buscando venganza, pero me quedo con esto, de que ella va a mantener el Plan de Búsqueda, que creo que es muy importante”.

En línea con las diferencias que marca la presidenciable de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, respecto a los otros aspirantes a La Moneda de derecha, el parlamentario aseguró que él no está por “un acuerdo recíproco en segunda vuelta con estos candidatos”.

“Yo no voy a votar por los extremos, ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha. Por eso, desde el centro nos vamos a jugar hasta el final para que sea Matthei la que pase a segunda vuelta”, enfatizó. Consultado sobre si eso significa votar nulo, afirmó: “Me lo han preguntado mucho y quiero ser muy honesto. Alguien que se defina de centro no puede votar por los extremos”.

Presupuesto 2026

En una votación histórica, la oposición en bloque rechazó en la Comisión Mixta de Presupuestos cerca del 90% del erario presentado por el gobierno.

Al respecto, el senador Walker justificó la postura del sector y aseguró que: “No puede ser que se congela el per cápita de salud, porque ahí está la atención en los consultorios, que se haya eliminado un plan autovalente para los adultos mayores en la atención primaria de salud, que el ministro (de Hacienda, Nicolás) Grau ahora reconoció que tiene que reponerse, que se bajen los subsidios para los programas de integración social de viviendas sociales, que se baje el presupuesto para comprar terreno para construir viviendas sociales”.

“Gobernar es priorizar y la ley de Presupuestos es eso. Yo espero que hoy día, que va a haber una reunión en la tarde, se logre un acuerdo y podamos avanzar para que cuando el proyecto llegue a la sala tener un presupuesto más transparente, pero que ponga el acento en las urgencias sociales, sobre todo en materia de seguridad, vivienda y salud”, planteó.

Fin a la multipropiedad en el fútbol chileno

La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno, en el marco de la reforma de las sociedades anónimas deportivas. El senador Walker explicó que “ningún empresario puede ser dueño de más de un equipo, ni siquiera tener acciones en un segundo club, ni directa ni indirectamente, ni a través de familiares ni a través de partes relacionadas, ni a través de dependientes”.

“Eso lo va a fiscalizar no solamente el IND, sino que también la Comisión de Mercado Financiero (CMF), porque desaparece la ANFP, que es una corporación que es reemplazada por una sociedad anónima que va a estar sujeta a la fiscalización de la CMF, separada de la Federación de Fútbol de Chile. Va a ser un delito ocultar información respecto de quiénes son los beneficiarios finales, vale decir, las personas naturales dueños de los clubes”, agregó.

“Estamos esperando que cite a una nueva sesión de la comisión la senadora Paulina Núñez para que podamos ratificar este acuerdo y votar lo que falta, que son los los artículos transitorios, un periodo de implementación de esta nueva reforma, porque las federaciones van a tener que adecuar sus estatutos, las ligas van a tener que adecuar su estatutos, pero ya debería quedar una sola sesión de la comisión para que este proyecto pase a sala y después sea ratificado en tercer trámite en la Cámara de Diputados para que sea ley, esperamos, dentro de esta legislatura”, aseguró.