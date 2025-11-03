Sería el primer invitado: comisión AC a Pardow espera que biministro García no se excuse

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, insistió en la posición del Gobierno al señalar que la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow, “no tiene fundamentos”.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado afirmó que lo que espera de los diputados y diputadas es que “cuando conozcan toda la información en detalle, se den cuenta de que no hay fundamentos realmente para hacer una acusación constitucional contra un ministro que ya fue destituido de su cargo para asumir la responsabilidad política que efectivamente tenía”.

De todas maneras, García agregó que “no era posible que un ministro conociera los detalles técnicos de una aplicación tarifaria que tiene cientos de fórmulas y esta era solo una de ellas”. “Creo que cumplió su responsabilidad política y por eso salió del ministerio”, remarcó.

La comisión de diputados y diputadas que revisa la acusación constitucional contra el exministro de Energía, citó para este lunes a García. El diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la instancia, declaró a Emol que “la comparecencia del biministro es muy importante, porque precisamente es quien reemplazó al ministro Pardow en la cartera. Entonces, obviamente, tiene conocimiento exacto y vigente de toda esta situación que terminó con la renuncia del ministro”.

A lo anterior, agregó que espera “que ya haya tenido suficiente tiempo para analizar y saber qué es lo que pasó en el proceso, particularmente de fijación del doble reajuste el año 2017, por qué no se revisó antes y el tema de la información que habría entregado Transelec, qué se hizo cuando se recibió la información hace más de un año”.

También, dijo que es relevante “saber las medidas que está tomando el Gobierno para evitar este tipo de situaciones anómalas y cómo vamos avanzando en ir terminando con la opacidad dentro de nuestra sistema eléctrico”.

Por su parte, el diputado Mauro González (RN) aseguró que su expectativa es que “la presencia del biministro García permita aclarar el rol que tuvo el Ministerio de Energía en los graves errores de cálculo que derivaron en alzas injustificadas en las cuentas de la luz”.

“Esta comisión busca determinar si hubo negligencia o falta de diligencia por parte del exministro Pardow y el testimonio del actual titular es clave para entender cómo se tomaron las decisiones y qué advertencias se hicieron al respecto”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que “nuestro deber es llegar al fondo de lo ocurrido y establecer todas las responsabilidades políticas que correspondan”.

La comisión también la integran Sergio Bobadilla (UDI), Carmen Hertz (PC) y Erika Ñanco (FA). El biministro García es el primer invitado, junto al doctor en derecho, Domingo Lovera y el abogado especializado en materia de energía, Rodrigo Castillo.

El libelo acusatorio, que cuenta con dos capítulos, sostiene que Pardow infringió la Constitución al no resguardar el principio de probidad. Además, señala que se han vulnerado los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía.