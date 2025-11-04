Campaña de AHF Chile llevó el VIH a las calles para incluirlo en la agenda presidencial

Por las calles de Santiago se puede leer el mensaje: “¿Si la salud es primero, por qué el VIH siempre queda al último?”. La frase aparece en letreros instalados en lugares como Ahumada con Huérfanos, Escriba de Balaguer en Lo Cañas y la Rotonda Irene Frei en Vitacura. Se trata de la nueva campaña de AHF Chile (AIDS Healthcare Foundation), organización internacional dedicada a la respuesta al VIH/Sida, que desde el 3 de noviembre busca posicionar nuevamente el tema en la conversación pública y política.

La iniciativa surge en un contexto en el que, según el seguimiento realizado por AHF, ninguna de las ocho candidaturas presidenciales ha incorporado propuestas específicas sobre VIH/Sida en sus programas. La acción se desarrolla en espacios de alto flujo peatonal y vehicular, considerando que, de acuerdo con la Encuesta de Movilidad de Santiago (EMS 2024), en la capital se realizan más de 6,1 millones de viajes diarios en automóvil.

“Las campañas en vía pública tienen una fuerza única: logran transmitir mensajes de forma rápida y directa. Queremos que la ciudadanía y los candidatos recuerden que el VIH sigue presente, y que las personas que viven con el virus requieren políticas activas y sostenidas”, señaló el Dr. Carlos Becerra, médico especialista en salud pública y director de AHF Chile.

Situación del VIH en Chile

Durante 2024, Chile registró más de 4 mil 300 nuevos casos de VIH, lo que demuestra que el desafío persiste. Aunque el acceso a tratamientos antirretrovirales es gratuito en la red pública, entre el 30 y el 35% de los diagnósticos aún se realiza en etapa Sida, lo que refleja brechas en la detección temprana, la prevención y la educación sexual.

“Nuestro país ha avanzado en cobertura de tratamiento, pero es necesario fortalecer la prevención y el acceso oportuno al diagnóstico. Hoy, cerca de 20 mil personas viven con VIH sin estar en tratamiento”, agregó Becerra.

La campaña de AHF Chile, que se extenderá durante todo noviembre, busca mantener el tema del VIH en la conversación pública y promover políticas que integren prevención, educación y atención médica. Los mensajes, visibles en distintos puntos de Santiago, incluyen frases como “Volvamos a priorizar el VIH en las políticas de salud” y “Comprometerse con el VIH es comprometerse con Chile”.

Además de la intervención urbana, la iniciativa contempla contenidos digitales y actividades informativas para reforzar el acceso al testeo y la difusión de estrategias de prevención entre las poblaciones más expuestas.

El Dr. Becerra enfatizó que los objetivos globales de ONUSIDA —cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas al Sida para 2030— solo serán posibles si se mantiene el compromiso político y social con la respuesta al VIH.