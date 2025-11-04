Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de Mayo de 2026


Contraloría dio 10 días al Gobierno para aclarar uso de fondos públicos en defensa del exministro Pardow

El órgano fiscalizador ofició a cuatro subsecretarías para que informen sobre el eventual financiamiento estatal de la defensa jurídica del extitular de Energía, cuestionado por su rol en los sobre cobros en las cuentas eléctricas.

El órgano fiscalizador ofició a cuatro subsecretarías para que informen sobre el eventual financiamiento estatal de la defensa jurídica del extitular de Energía, cuestionado por su rol en los sobre cobros en las cuentas eléctricas.

Nacional

A petición de diputados de la UDI, la Contraloría dio un ultimátum de 10 días hábiles al Gobierno para que justifique el gasto público en la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow. El organismo fiscalizador solicitó formalmente a los ministerios de Interior, Segpres, Hacienda y Energía que remitan todos los antecedentes que fundamenten el costo de la defensa legal del exsecretario de Estado, quien es acusado constitucionalmente por los fallos en las cuentas de electricidad.

La solicitud responde a un requerimiento presentado por los diputados UDI, Henry Leal y Sergio Bobadilla, quienes advirtieron que sería “imprudente” que el Estado costee la defensa del exministro en su acusación constitucional. La Contraloría dio 10 días hábiles al Ejecutivo para remitir todos los antecedentes del caso.

Ambos solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) aclarar si corresponde que el Ejecutivo asuma ese gasto, apelando a precedentes como los casos de Andrés Chadwick (2019) y Maya Fernández (2025), quienes costearon personalmente sus respectivas defensas jurídicas.

Según Emol, el pasado jueves 30, la CGR ofició a las subsecretarías General de la Presidencia, Interior, Energía y Hacienda, solicitando pronunciarse sobre el apoyo jurídico entregado a Pardow. En el documento, el organismo instruyó: “Informar a este Organismo de Control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente”.

El exministro de Energía, Diego Pardow.

El exministro de Energía, Diego Pardow. Foto: Aton.

Además, especificó que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”.

Finalmente, la Contraloría indicó que “deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata“.

UDI advierte sobre uso de recursos públicos 

Tras conocerse la intervención del ente fiscalizador, los diputados Leal y Bobadilla valoraron la decisión: “Desde un inicio planteamos que lo más sensato era que la Contraloría pudiera despejar esta duda, porque al menos a nuestro juicio, resulta absolutamente imprudente que todos los chilenos, junto con pagar los costos por el error que cometió el exministro, tengan que además costear su defensa jurídica con sus impuestos”.

Valparaiso, 25 de enero de 2024 Henry Leal durante la Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

Henry Leal durante la Sesión de la Cámara de Diputados. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Agregaron que “es una muy buena señal que la Contraloría General de la República decidiera abrir una investigación por esta inexplicable decisión del Ejecutivo. Aquí nadie le está negando al exministro Pardow su derecho a una defensa, pero no parece prudente que con los recursos de todos los chilenos se financie su abogado, especialmente considerando que ya renunció a su cargo”.

En referencia al impacto del caso, señalaron: “Cuando estamos hablando de una negligencia que provocó cobros en exceso por más de $110 mil millones de pesos, lo mínimo es que el acusado asuma personalmente su defensa, sobre todo si ya no forma parte del Gobierno”.

En tanto, indicaron que “si Contraloría concluye que a Pardow sí le corresponde este apoyo, lo vamos a respetar, pero en caso contrario, si es un gasto improcedente, vamos a exigir que deje sin efecto la medida“.

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