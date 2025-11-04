Derechos humanos, migración y educación marcan recta final de la carrera presidencial

A solo 12 días de las elecciones, este martes tuvo lugar el debate presidencial de de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), una instancia con más dinamismo que los debates anteriores, pero que al mismo tiempo, empujó los límites de lo que se ha planteado en la carrera presidencial.

La cita, que se distinguió por un mayor protagonismo de los periodistas, a través de un formato de preguntas a los candidatos, estuvo marcada por los cuestionamientos de los candidatos de derecha al Plan Nacional de Búsqueda y también, el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre el fin del Penal Punta Peuco.

En ese sentido, la primera en intervenir fue la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien fue consultada sobre las declaraciones en las que señaló que el Plan Nacional de Búsqueda, “no es búsqueda, es venganza”.

La aspirante a La Moneda afirmó que sus dichos se relacionan con la labor de los organismos estatales de derechos humanos, los que a su juicio, están politizados y han hecho “muy mal la pega”.

“Tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos. Yo he señalado siempre -y espero que no me sigan preguntando del tema- que estoy absolutamente a favor de cumplir con los derechos humanos en Chile y en el extranjero, pero yo creo que es bastante evidente que hay varias instituciones, que tienen que ver con derechos humanos que se han politizado enormemente y han ido cayendo en el desprestigio”, estimó.

Además, Matthei siguió la misma línea del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, apuntando a que el Servicio Médico Legal (SML) tiene restos óseos sin identificar en su poder. Esto último, sin embargo, ha sido desmentido por el Servicio y su directora Marisol Prado, los cuales han recalcado que todos los restos han sido periciados.

“El trabajo que han hecho es pésimo. No puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos que no se les ha hecho el test de ADN. Eso es una vergüenza del Estado y también de esta administración”, expresó Matthei.

Kaiser, en tanto, insistió en sus críticas al SML, mientras que sobre la transformación de Punta Peuco en una cárcel común sostuvo que el Estado “está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas”.

“También de los prisioneros que están en poder del Estado y muchos de los cuales han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina (Bernarda Vera)”, observó.

Asimismo, requerido sobre si indultaría a Miguel Krassnoff, criminal condenado a cientos de años de cárcel por violaciones a los derechos humanos en dictadura, aseguró que quiere “cerrar el capítulo para todos”.

“Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente. A ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos”, instó.

Justamente, respecto al caso particular de Krassnoff se pronunció Marco Enríquez-Ominani, quien respondió a Kaiser que el exintegrante de la DINA “no ha colaborado con la verdad, asesinó a dos tíos y a mi padre, no ha pedido disculpas y ha sido condenado por ello”.

Artés: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov”

Otro de los asuntos que marcaron el debate de la ARCHI fue el desencuentro entre las periodistas Cristina González y Soledad Onetto con el candidato independiente Eduardo Artés. Esto, luego de que ambas cuestionaran su postura sobre la violencia en los liceos emblemáticos.

El postulante a La Moneda afirmó que, teniendo en cuenta el estado de la educación pública, aboga por acompañar y entender el malestar de los alumnos, incluso de aquellos que cometen actos de violencia, como lanzar bombas molotov.

“Cuando tenemos rectores como el rector del INBA que trata a los estudiantes como estudiantes con TEA, como una manera de mal nombrarlos, cuando estamos frente a eso, no te extrañes que los alumnos respondan así. Hay que estar con los alumnos, yo personalmente estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov, estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes”, remarcó.

Luego del debate, Artés acusó que las preguntas de las periodistas estuvieron “pasadas de tejo”. “Trataron de encajonarme para que yo apareciera diciendo, que estaba por tirar las bombas Molotov prácticamente y yo lo que estaba diciendo es que en mi calidad de profesor, de persona, de individuo, de todo, sí acompaño, incluso los jóvenes que tiran bombas Molotov”, aclaró.

Durante el mismo debate, las palabras de Artés generaron críticas del resto de los candidatos. El independiente, Harold Mayne Nicholls, opinó: “No podemos permitir nunca más estas bombas molotov o estos muchachos que salen a pedir mejoras en sus condiciones educacionales, pero lo terminan transformando en delincuencia. Yo creo que eso no es lo que la comunidad quiere”.

Seguridad y migración

Uno de los bloques temáticos del debate fue la seguridad. El segmento arrancó con una consulta para el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, específicamente sobre su planteamiento de que para los delincuentes debe haber “bala o cárcel”.

Parisi se remontó a la petición realizada a inicios de 2024 por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de contar con apoyo militar para controlar el orden público.

El candidato afirmó que si llega a La Moneda “y hay un alcalde, de cualquier color político, que solicite aquello, vamos a presentarlo en el Parlamento y por lo tanto, van a tener la capacidad, las Fuerzas Armadas, de que si existen turbazos o existe cualquier tipo de violencia, puedan aplicar la ley, es decir: disparar”. Asimismo, sobre el rango de acción en el que podría moverse Carabineros, Parisi aseguró que “si hay una fragancia tienen que actuar”.

De la delincuencia se pasó al tema de la migración. La candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, fue consultada sobre la conexión entre ambos fenómenos, a lo que respondió que “en todos lados hay gente buena y mala”.

“En las izquierdas, en las derechas, en los sectores altos, en los sectores populares y por cierto, entre los chilenos y los extranjeros. Lo que sí es innegable es que en estos últimos años ha entrado un tipo de criminalidad que el país desconocía y que se ha logrado instalar principalmente en los lugares donde el Estado está ausente o es débil y la comunidad organizada también”, reconoció.

Por otra parte, Jara cuestionó las propuestas de sus contendores, calificándolas de “imaginarias” e “inhumanas”. “Respecto de la migración, lo que le puedo decir es que el país tiene que ordenarse, que negar la realidad no sirve de nada, que aquí algunos han propuesto que los migrantes van a poder desaparecer casi por arte de magia, incluso pagándose sus pasajes ellos mismos y otros señalan que van a cerrar las fronteras. Yo no sé muy bien cómo se puede hacer eso en los hechos, salvo que sean promesas vacías que se hagan con el único fin de encontrar votos”, planteó.

En la vereda opuesta, el candidato José Antonio Kast insistió en sus propuestas en materia de migración, que incluyen, entre otras medidas, la expulsión masiva de personas en situación irregular.

El abanderado de Republicanos no dio valor a las dudas sobre el financiamiento de esta medida, ni a la gran cantidad de personas que tendrían que ser expulsadas. En cambio, continúo con el llamado que ha hecho a migrantes irregulares a abandonar al país, ahora, a pocos meses de que asuma una nueva administración.

“Les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país. Por lo tanto, al momento de que yo asuma, si es que la ciudadanía opta por nuestra opción debieran haber bastantes menos. ¿Y por qué? Porque nosotros les decimos hoy día: tome sus cosas y váyase”, emplazó.