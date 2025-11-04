Dirigentes de Confusam irrumpen en el Minsal y acusan incumplimientos en financiamiento de salud municipal

Dirigentes de la Confederación de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) se manifestaron frente a las dependencias del Ministerio de Salud para exigir mayor presupuesto en atención primaria y la continuidad del programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” en 2026.

Mediante un comunicado, la organización denunció nuevos incumplimientos por parte del Ministerio y expresó su rechazo al congelamiento del per cápita de salud en el proyecto de Presupuesto del próximo año. Según el documento, esta medida, sumada a la falta de cumplimiento de compromisos previamente firmados, pone en riesgo la estabilidad de la Atención Primaria y la continuidad de programas comunitarios clave.

La presidenta del directorio nacional de Confusam, Gabriela Flores, entregó detalles tras ingresar al Minsal junto al directorio y ser recibidos por la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ximena Barros, la División de Atención Primaria (DIVAP) y Relaciones Laborales.

“Con la fuerza que nos caracteriza, ya fueron transferidos los dineros de dos años del desempeño difícil de las reclamaciones. Ahora cada comuna debe revisar las nóminas con los servicios para concretar el pago retroactivo”, declaró.

Sobre esa misma línea, la líder gremial informó avances en el reglamento del incentivo al retiro, que fue ingresado a Contraloría el día anterior. “Ahora hay que esperar la toma de razón para que la ley entre en vigencia con los plazos establecidos”, agregó.

Respecto al anteproyecto de ley sobre trato al usuario, Flores criticó el retraso de más de un año y aseguró que el texto ya fue revisado por jurídica y está listo para firma.

“Ahora, está para la firma lo que nosotros hemos exigido, necesitamos saber ahora ya cuando ingresa a la DIPREP, porque la DIPREP ha estado presionando cuando el Ministerio ingresa este anteproyecto para colocarlo en el proyecto de ley de reajuste del sector público. Así que, vamos a seguir en la presión”, afirmó.

Cabe recordar que, el valor per cápita de salud (que determina el financiamiento base para la atención primaria) fue congelado por segundo año consecutivo. Esta decisión, afirman, rezaga el fortalecimiento de los equipos de salud municipal y amenaza directamente la continuidad del programa Más AMA, que ha beneficiado a más de un millón y medio de personas mayores.

“Mientras el presupuesto total del sector salud para 2026 aumentará en un 5,6%, el de Atención Primaria apenas crece un 1,5%. Este estancamiento implica una presión insostenible sobre los municipios y los equipos de salud”, describió el comunicado.

La CONFUSAM exige un aumento real de $1.000 en el per cápita basal como medida mínima y urgente para comenzar a cerrar la brecha estructural que arrastra la Atención Primaria. En ese marco, convocó a tres días de movilización nacional entre el 28 y el 30 de octubre, en los que miles de trabajadoras y trabajadores se desplegaron en todo el país.

Según el gremio, esta presión fue clave para que el Parlamento rechazara 28 de las 32 partidas del Presupuesto de la Nación, incluida la de salud. Sin embargo, lejos de abrir un espacio de diálogo, el Minsal habría respondido con confrontación. La CONFUSAM acusó a las autoridades de incumplir compromisos suscritos en octubre, como el Reglamento del Incentivo al Retiro y el Anteproyecto de Ley de Trato al Usuario.

“Hoy, mediante este incumplimiento se busca seguir castigando a la salud pública, a la Atención Primaria y a sus trabajadoras y trabajadores. No solo se condena la movilización y la fuerza colectiva, sino que se pone en riesgo la estabilidad de los equipos de salud y la calidad de la atención que reciben millones de personas en todo el país”, advirtieron en el texto.

En otra materia, Gabriela Flores adelantó que este miércoles se lanzará en Lo Espejo la campaña de no violencia y protección a funcionarios, y exigió que se garantice la participación de los 11 dirigentes nacionales. “Nos estaban dejando fuera a nueve, porque hay mucha gente invitada, que nunca estuvo en la campaña. A los que la trabajaron y los que denunciaron, fue nuestra organización nacional”, afirmó.

La líder gremial llamó a mantenerse atentos a las comunicaciones de la organización, ya que, este jueves se realizará el Consejo Directivo Nacional, que reúne a distintas federaciones y representantes de Confusam de todo el país. En esa instancia se tomarán decisiones respecto a futuras movilizaciones.

“Ahora, con lo que viene posterior del financiamiento hay que estar atentos a no bajar los brazos, porque la lucha parte definitivamente el 17 de noviembre, lo que tiene que ver con per cápita y programas. Este directorio nacional seguirá luchando en la calle”, concluyó. Flores dejó claro que la discusión sobre el financiamiento se retomará después de la primera vuelta, cuando el Congreso reinicie su labor.