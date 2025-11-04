EEUU: el demócrata socialista Mamdani, centro de las miradas en las elecciones de este martes

Con Cristóbal Vásquez, el corresponsal de RFI en Washington, y agencias

Los comicios que tendrán lugar en Estados Unidos este martes representan un pequeño referéndum sobre la popularidad de Donald Trump y darán una visión adelantada de las elecciones legislativas del año próximo.

Proposición 50, gobernaciones y jueces

En este sentido, una elección muy importante es la de la proposición 50 en California que, de ser aceptada, le permitirá al gobernador Gavin Newsom redibujar el mapa electoral del estado de cara a las elecciones del 2026. Una jugada que impulsa a Newsom como reacción al rediseño del mapa electoral a favor del Partido Republicano en Texas y otros estados. Será además un examen de aceptación al gobernador que tiene ambiciones presidenciales en el 2028.

En Virginia, la candidata demócrata Abigail Spanberger tiene fuertes oportunidades de ganar, así como el candidato demócrata a la gobernación de Nueva Jersey, un estado donde los latinos, afectados por las duras políticas de deportación de Trump, podrían inclinar la elección a favor de los demócratas.

En Pensilvania, se votará la continuidad de tres jueces demócratas en la Suprema Corte estatal, mientras en Texas, el Distrito 18 del Congreso renueva su representación tras las muertes de Sheila Jackson Lee y Sylvester Turner.

La sorpresa Mamdani en Nueva York

También en Nueva York, minorías, migrantes, negros y latinos se han movilizado en su mayoría para apoyar al joven demócrata Zohran Mamdani en su histórica batalla por la alcaldía. En las elecciones se enfrentan tres candidatos: Mamdani, que irrumpió en la escena política hace unos meses al lanzar su campaña, el veterano Andrew Cuomo, del mismo partido pero que se presenta como independiente, y el outsider republicano Curtis Sliwa, el hombre de la boina roja.

Nacido en Uganda en el seno de una familia de origen indio, Mamdani llegó a Nueva York a los siete años y se naturalizó estadounidense en 2018. Es la sorpresa de esta campaña electoral. Este representante local de Queens tiene un perfil atípico debido a sus orígenes, su confesión musulmana y también su compromiso con la izquierda del partido, lo que le ha valido el apoyo de Bernie Sanders.

Ha hecho una campaña muy cercana a los votantes, con el apoyo de unos 90 mil voluntarios que han ido puerta por puerta para apoyarlo. Sus principales temas de campaña son el coste de la vida, la vivienda, la seguridad y la amenaza que representa Donald Trump en la Casa Blanca.

Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, frente a Mamdani

El veterano Andrew Cuomo, de 67 años, aunque candidato independiente tras su derrota en las primarias demócratas frente a su joven rival, recibió el apoyo de gran parte de los dirigentes del Partido Demócrata, empezando por el del exalcalde Eric Adams. Cuomo, que fue gobernador del estado de Nueva York durante 10 años, saltó a la escena política nacional durante la pandemia de COVID-19.

Algunos veían posible que algún día se presentara a la Casa Blanca, pero su carrera política terminó en escándalo cuando tuvo que dimitir después de que ocho mujeres lo acusaran de acoso y agresión sexual. Las acciones judiciales contra él fueron abandonadas y, en marzo pasado anunció su candidatura a la alcaldía de Nueva York.

La candidatura del tercer hombre, Curtis Sliwa, tiene dificultades para competir con sus rivales. Originario de Brooklyn, Sliwa ya se presentó como candidato en 2021. Su baza principal es el éxito de su milicia Guardian Angels, creada hace más de 40 años para combatir la pequeña delincuencia en la ciudad. Ciudadanos justicieros que llevan una boina roja como su mentor.

Se define como un republicano populista y, en ocasiones, se ha opuesto a la política migratoria de Donald Trump. Los temas de su campaña se centran en gran medida en la vida cotidiana de los neoyorquinos: la seguridad, el coste de la vida, la atención a las personas sin hogar, y la defensa de los animales. En 1992, escapó de un secuestro y un intento de asesinato por parte de la mafia. Posteriormente, admitió haber mentido en varias ocasiones sobre algunas hazañas de los Guardian Angels.

Foto portada: Bingjiefu He.