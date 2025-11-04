Diario y Radio Universidad Chile

La poesía de los ríos llega a la Biblioteca Nacional con el nuevo libro de Hugo González Hernández

Se trata de "Sonetos Fluviales, canto a los ríos de Chile". Recopilación de versos que será celebrada en la Sala Ercilla este miércoles 5 de noviembre a las 15:00 horas, en una actividad que contará con la participación del trovador Eduardo Peralta.

Este miércoles 5 de noviembre, a las 15:00 horas y en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, se presentará el libro “Sonetos Fluviales, canto a los ríos de Chile”, del poeta y payador Hugo González Hernández. La actividad contará con la participación de los académicos Kurt Folch (UDP), Domingo Román (USACH) y Miguel Naranjo (Ediciones Tácitas), además del trovador nacional Eduardo Peralta, quien interpretará una musicalización de uno de los poemas del libro.

Nacido en San Carlos, Región de Ñuble, González Hernández es poeta, trovador, intérprete en guitarra y guitarrón chileno de 25 cuerdas, y desde hace más de dos décadas cultiva el arte del verso improvisado. Su trabajo literario y musical ha sido reconocido por figuras de la cultura chilena como el Premio Nacional de Literatura José Miguel Varas, quien destacó su disciplina y dominio de la métrica en el prólogo de su primer libro, “50 Sonetos”.

En “Sonetos Fluviales, canto a los ríos de Chile”, González reúne 73 poemas dedicados a los cauces del país, en los que confluyen la reflexión poética, la técnica formal y una profunda emoción por el territorio. Según el trovador Eduardo Peralta, “Hugo González Hernández, payador de esos que sacan chispas a la décima improvisada, es también gran sonetista. Su libro fluvial lo prueba… Hay en él una notable diversidad de rimas y un abanico de recursos metafóricos que impacta y emociona”.

Hugo González Hernández, poeta y payador.

La poeta y artista visual Lila Calderón, en tanto, destacoó el carácter sensorial y simbólico del volumen: “Este precioso libro integra de modo feliz aspectos estéticos, históricos y geográficos, del tiempo, del territorio, de las memorias… Es un poemario potentísimo, profundo y pleno de matices, que fluye y canta con belleza y energía extraordinarias”. Fragmentos como el soneto “Arribada a los ríos” —“Llegar a un río es descubrir un mundo / y unir el monte al mar y a la planicie…”— reflejan la mirada del autor sobre los ríos como metáfora de la vida y la identidad.

Con una trayectoria que combina la poesía escrita y la improvisación oral, González ha obtenido destacados reconocimientos, como el primer lugar del concurso “Décimas por el Chile que soñamos” (PUC, 2020) y del “Torneo Nacional de Contrapuntos” (Museo Violeta Parra, 2024). Su obra, marcada por el rigor métrico y la sensibilidad popular, lo ha consolidado como una de las voces más relevantes de la poesía popular chilena contemporánea.

Actualmente, el autor prepara su primera novela y dos nuevos libros de poesía que continuarán su exploración de la lírica castellana. La presentación de “Sonetos Fluviales, canto a los ríos de Chile” será, así, una oportunidad para celebrar una trayectoria que une el canto, la palabra y la memoria fluvial del país.

Portada de "Sonetos fluviales, canto a los ríos de Chile", libro del poeta y payador Hugo González Hernández.

