"Me incomoda profundamente": Jara critica recorte presupuestario en partida de Vivienda

En el marco del debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), expresó nuevamente su descontento con la partida presupuestaria de Vivienda.

La abanderada manifestó su profundo desacuerdo con los recortes aplicados a ciertos subsidios habitacionales y con la destinación de recursos para cubrir deudas del Plan de Emergencia Habitacional.

“No estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Eso es un tema de gestión que el ministerio debió haber visto oportunamente”, afirmó durante una conferencia de prensa llevada a cabo este lunes.

Consultada sobre su programa de gobierno para este sector, este martes Jara detalló: “Nosotros tenemos un plan de vivienda que involucra un gasto cercano al 0,05% del PIB adicional a lo que hoy día está comprometido. Porque queremos primero impulsar la construcción de 260 mil viviendas más, la rehabilitación o habitabilidad de 140 mil viviendas, pensando precisamente en Valparaíso, Araucanía y en Coyhaique, donde las condiciones ya sea geográficas o climáticas hacen muy adversa la vida, la vivienda, probablemente tal si es que no se entrega un impulso desde el Estado”.

“Además un plan pensando en la juventud chilena, que pueda estar entre los 25 y los 40 años con condiciones preferentes para postular a un crédito hipotecario”, añadió.

Respecto a la regularización de las tomas de terreno, la candidata dejó claro que “lo que uno tiene que revisar es si hay condiciones de reubicación o condiciones de ubicación en el mismo lugar. Y eso se hace en una conversación permanente con los dueños de los terrenos. Pero no tengo ninguna intención de promover nuevas tomas, si es lo que está debajo de la pregunta o subyace a la pregunta (…) Lo que pasa es que uno, como le señalé, en muchos casos se ha tratado de comprar los terrenos, pero aquí lo que ha ocurrido es que hay una especulación muy grande con el suelo“.

La exministra de Trabajo también se refirió al presupuesto general del área, declarando: “Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda. Y lo digo porque veo el drama de los chilenos y chilenas que no tienen hogar. Sé además que si queremos revertir las bajas tasas de natalidad en el país, esto no se va a solucionar con un bono de un millón de pesos como algunos están ofreciendo, sino que se soluciona con condiciones estructurales. Y en mi gobierno, quiero que la vivienda sea una realidad para las familias, así como también el derecho a llegar a fin de mes”.