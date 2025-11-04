Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra peruana

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, afirmó el lunes el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.

“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, agregó.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México es el último capítulo de una relación agrietada desde hace tres años.

El gobierno mexicano respondió que el asilo a Chávez está respaldado por el derecho internacional. Lamentó la decisión peruana de romper relaciones, que calificó como “excesiva y desproporcionada”.

Chávez estaba siendo juzgada junto al encarcelado expresidente Pedro Castillo y otros dos exministros por el frustrado intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre de 2022.

Primera ministra en ese momento, Chávez estuvo más de dos años en prisión preventiva por esta causa, hasta ser liberada en septiembre pasado. Denunció maltratos en prisión.

Años de tensiones

Desde hace casi tres años ambos países tenían relaciones solamente a nivel de encargados de negocios, ahora han quedado reducidas a las oficinas consulares.

El distanciamiento se inició cuando en diciembre de 2022 el entonces presidente mexicano López Obrador respaldó al presidente Castillo luego que fue destituido y encarcelado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la misma línea.

México mantiene una histórica tradición de acoger a personas que denuncian persecución política. En años recientes lo concedió a figuras como el expresidente boliviano Evo Morales y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Las relaciones entre Perú y México comenzaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, cuando el entonces gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano.

Desde entonces el gobierno mexicano no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello ambos países retiraron a sus embajadores.