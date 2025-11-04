Rodrigo Osorio (Don Rorro): “Volver a tocar nuestro primer disco es celebrar el origen de Sinergia"

El próximo martes 11 de noviembre a las 19:30 horas, la Sala Master de Radio Universidad de Chile se llenará de rock, humor y nostalgia. La banda Sinergia celebrará junto a sus seguidores el lanzamiento en formato vinilo de su primer disco homónimo, editado originalmente en 2002, en un concierto especial donde interpretará el álbum completo.

“Este disco nos cambió la vida”, recordó el vocalista Rodrigo Osorio, conocido como Don Rorro, en entrevista con Radioanálisis. “Fue el álbum que nos sacó de la escena subterránea de Conchalí y Recoleta, y nos llevó a sonar en todas las radios. En seis meses pasamos de ser una banda local a estar nominados en televisión y convertidos en una especie de grupo de culto”.

El vinilo, que ya está disponible a través de plazamusica.cl, incluye un álbum de fotos y todas las letras del disco. “El corte metálico para el prensado se hizo en Inglaterra, con una calidad de sonido increíble, especialmente en bajos y agudos. Es una joya de colección, pensada para quienes aman el ritual del vinilo”, explicó Osorio.

Además, la entrada al concierto es el propio vinilo. “Tu entrada es el disco. Si lo compras en línea y seleccionas la opción ‘retiro en casa matriz’, podrás entrar directamente al show y retirar tu copia ahí mismo. Vamos a firmar todos los vinilos y sacarnos fotos con los fanáticos”, detalló el músico.

Osorio, también presidente de la SCD, destacó la importancia simbólica de esta reedición: “Reencontrarnos con este álbum es volver a los orígenes, al sonido más crudo y directo de Sinergia. Fue grabado con la producción de Andrés Godoy, quien tuvo la claridad de ayudarnos a encontrar nuestra identidad musical. Él fue quien me dijo: ‘ese personaje vocal que tienes es único, por ahí va’. Y tenía razón”.

El disco “Sinergia” marcó el debut del grupo con clásicos como “Mujer robusta”, una canción que rápidamente se transformó en un fenómeno popular. “Aparecimos en un momento muy competitivo, con muchas bandas chilenas de gran nivel. Pero logramos destacar porque teníamos una propuesta distinta, una mezcla de rock, humor y energía, con una identidad muy clara”, comentó el vocalista.

Respecto del regreso de ese espíritu inicial en sus nuevas canciones, Don Rorro reconoció que el más reciente single, “Teamodio”, evoca esa misma esencia: “Tiene algo del Sinergia de los comienzos, aunque también incorpora elementos actuales, incluso un poco de trap. No fue intencional, pero naturalmente nos remite a ese sonido original. Hoy trabajamos de nuevo con Andrés Godoy, y él es el único capaz de ordenarnos y ayudarnos a terminar nuestras canciones”.

En paralelo a esta celebración, el grupo cumple 33 años de trayectoria, consolidándose como uno de los referentes más queridos del rock alternativo chileno. “Sinergia sigue siendo una propuesta con identidad propia. Las nuevas generaciones también nos miran con respeto, como parte de una historia del rock nacional que continúa creciendo”, afirmó Osorio.

El músico invitó a los seguidores de la banda a sumarse a esta experiencia única: “Vayan a Sala Master, porque la banda está en su mejor momento. Sinergia en vivo es nuestra versión más auténtica. Somos muy felices tocando, y queremos compartir esa energía con todos los que han estado con nosotros desde el principio”.