SEC aclara su rol ante error en cuentas de luz: “No tenemos participación en la fijación de tarifas”

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, explicó en la comisión revisora de la AC contra el exministro Pardow que el organismo sólo interviene en procesos de reliquidación cuando hay retrasos en los decretos tarifarios.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, explicó en la comisión revisora de la AC contra el exministro Pardow que el organismo sólo interviene en procesos de reliquidación cuando hay retrasos en los decretos tarifarios.

Nacional

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, compareció ante la comisión revisora que analiza la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, para aclarar el rol del organismo en el error respecto al cálculo de tarifas eléctricas.

“La tarifa es un producto que le corresponde elaborar a la Comisión Nacional de Energía. La Superintendencia no tiene participación en la determinación de tarifas”, enfatizó Cabezas.

La autoridad explicó que el rol de la SEC se activa solo en situaciones excepcionales, cuando hay retrasos en los procesos de tarificación: “El único elemento que tiene asignado la SEC en el ámbito tarifario es reliquidar cuando se atrasa el Valor Agregado de Distribución (VAD)”.

Cabezas precisó que el VAD —componente que representa cerca del 18% de la cuenta eléctrica— debió haberse fijado en 2020 para el período 2020-2024, pero el decreto correspondiente fue tomado en razón por la Contraloría recién en abril de 2025, lo que generó un desfase de 43 meses y una reliquidación estimada en 850 millones de dólares.

Sobre el error metodológico detectado por la SEC, explicó que se trató de una observación técnica en una reunión con la Comisión Nacional de Energía. “No fue una alarma ni un hallazgo formal. Era parte de una consulta sobre cómo aplicar intereses en la reliquidación del VAD”, aclaró.

La superintendenta precisó que el proceso de reliquidación aún está en curso y que las distribuidoras deben entregar sus cálculos. “La pelota está en la cancha de las distribuidoras. Luego la Superintendencia definirá la forma de devolución”, resaltó.

En tanto, Cabezas insistió en que la SEC actuó conforme a sus atribuciones legales y que no hubo comunicación especial con el exministro Pardow sobre las observaciones técnicas.

“No existe una variable de comunicar nada, porque esto es un proceso en curso. No es una alarma ni un error confirmado, sino parte del trabajo técnico que hacemos en coordinación con otros organismos públicos”, concluyó.

