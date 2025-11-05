ANEF rechaza congelar salarios públicos y fija postura para el reajuste: "Hay que nivelar hacia arriba"

Una vez terminada la discusión del Presupuesto 2026, los trabajadores del Estado comenzarán las negociaciones del reajuste del sector público, un diálogo para el que ya se están preparando desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la organización, José Pérez Debelli, adelantó que en la negociación con el Gobierno se discutirán dos cosas: por un lado, el porcentaje de reajuste, que dependen de los indicadores de inflación y crecimiento; y por otro, las materias estrictamente laborales.

“Por ejemplo, qué hacemos con las 40 horas, el incentivo al retiro, su reglamento, la seguridad funcionaria y todo lo que significa también el trabajo decente, cómo nos hacemos cargo también de condiciones precarias, como los contratos temporales en el Estado”, detalló.

Respecto a la cifra de reajuste, Pérez aseguró que no puede adelantarla, pero que “sí tenemos un dato objetivo”.“El IPC acumulado es más de un 3% hoy día, a septiembre de este año, y el crecimiento va a ir en más de un 2%. Por ahí está la cifra, si se suman esos dos porcentajes, pero la precisión va a ser cuando entreguemos el pliego”, dijo.

El presidente de la ANEF además se refirió a las señales que ha dado el Gobierno, en torno a congelar los salarios de los funcionarios públicos. En respuesta a quienes llaman a bajar las expectativas sobre el reajuste, Pérez recordó que lo que se está pidiendo “es recuperar en tanto trabajadores y trabajadoras ese poder adquisitivo”. “El valor de la vida, el costo es distinto al año pasado. Por lo tanto, es un piso base recuperar este IPC acumulado más este de crecimiento del país”, enfatizó.

“No nos parece cuando hay señales que confunden y dicen que hay que congelar los salarios. Yo creo que ningún trabajador está pensando en que vamos a congelar los salarios, porque eso es contra nuestra naturaleza, somos dependientes de un salario y hay que nivelar hacia arriba”, enfatizó.

Pérez también abordó la discusión sobre el empleo público en medio de la campaña presidencial. Sobre aquello, el dirigente sostuvo que hay candidatos “que nos violentan y nos atacan diciendo muchos calificativos y adjetivos que nos ofenden”, pero que más allá de aquello, “cuando nos maltratan a los servidores y servidoras públicos, es también violento y atentan contra la dignidad de las personas que atendemos”.

“Nosotros estamos ahí atendiendo en el IPS, que hoy día también están una movilización, estamos en FONASA, en el Registro Civil, que nos acompaña en el ciclo vital desde que nacemos hasta que nos vamos de esta tierra; en el Servicio Médico Legal, en las cárceles, en las fronteras, estamos controlando el espacio aéreo, estamos en las zonas más extremas, con poca presupuesto, poca dotación”, observó.