Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía presenta querella contra exministra Ángela Vivanco

En un nuevo avance dentro de la investigación de la arista Muñeca Bielorrusa del caso Audio, la Fiscalía de Los Lagos presentó este miércoles una querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La investigación se centra en la presunta comisión de delitos como cohecho, sobornos, lavado de activos, tráfico de influencias y otras infracciones a leyes especiales, en un contexto que involucra al Consorcio Belaz Movitec SpA y a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

La presentación de esta acción penal deja ahora en manos del propio máximo tribunal la decisión de acogerla, lo que constituye un trámite necesario previo a una eventual formalización de la exmagistrada, prevista para este viernes.

En el marco de esta misma causa se mantiene la situación de tres individuos que se encuentran actualmente detenidos: los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, junto a Gonzalo Migueles, quien además es expareja de la anteriormente citada magistrada.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.