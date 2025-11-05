Diario y Radio Universidad Chile

14 de febrero de 2026


"Creo que se hace daño a ella misma": Kast responde a vídeo de Matthei en su contra

El abanderado del Partido Republicano reprochó los dardos lanzados por su contrincante y lamentó que la candidata de Chile Vamos este perdiendo "la posibilidad real de derrotar en primera vuelta" a Jeannette Jara.

Presidenciales

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, presentó este martes una canción de trap en la recta final de la campaña presidencial, cuyo contenido apunta directamente a sus principales contendores, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El clip musical inicia con las líneas: “No soy Kast, no soy Jara. Soy Evelyn mirando pa’ delante. Porque no solo eso es lo que aportó, gobiernos como esos me quedan cortos”.

Más adelante, la letra se refiere expresamente al candidato republicano, señalando: “Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo ofrezco seguridad, pero tenemos una gran diferencia. Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia. Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente. Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”.

Frente a esta alusión directa, el abanderado republicano José Antonio Kast no guardó silencio y en una entrevista radial reprochó el dardo lanzado por Matthei. “Primero decirle que la canción es mala, que se metan al disco de Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos”, declaró en Radio Universo.

Kast profundizó en la crítica, manifestando: “Yo creo que cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto”. Además, expresó su preocupación al afirmar: “Creo que se hace daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real de que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda del Partido Comunista de la continuidad”.

En esa misma línea, el candidato republicano agregó: “Si nosotros hiciéramos bien la pega y estuviéramos enfocados en mostrar qué es lo que significa la exministra del Trabajo que es que nos legó un millón de desempleados, dos millones de informales y Evelyn Matthei contrastara su gestión con la gestión de Jeannette Jara, creo que le haría un favor a la política chilena”.

Para finalizar su intervención, Kast cerró diciendo: “Yo le he planteado a todas las personas que me colaboran en el equipo, a los dos partidos, que no enganchemos con esto, que es como enganchar con el Presidente de la República en lo que está haciendo hoy día”.

