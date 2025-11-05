Entre la realidad y la percepción: cómo crecen las brechas que separan a los chilenos

El aumento sostenido de la polarización social en Chile es uno de los principales resultados del Tercer Estudio Nacional sobre Polarizaciones, presentado durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre en el edificio VM20 de la Universidad de Chile. La investigación, desarrollada por 3xi y Criteria, analiza las distancias —reales e imaginarias— entre distintos grupos sociales y políticos, midiendo también la apertura al diálogo y la valoración de la democracia.

Así, el estudio aborda tensiones entre ejes como izquierda y derecha, chilenos y migrantes, hombres y mujeres, y jóvenes y personas mayores, constatando que la percepción de las diferencias entre los grupos suele ser mucho mayor que las diferencias reales. Por ejemplo, mientras el 40% de las personas de derecha considera que el aborto debe prohibirse bajo cualquier causal, quienes se identifican con la izquierda creen que ese grupo alcanza un 77%, evidenciando una brecha significativa entre realidad y percepción.

Conclusiones que se sitúan en una realidad nacional y global donde la defensa de los principios democráticos y del diálogo se vuelve crucial. “En un contexto de debilitamiento de la democracia en distintos lugares del mundo, las distancias políticas que este estudio evidencia nos interpelan a comprometernos más activamente con la búsqueda del entendimiento a través de la consideración razonada de las legítimas diferencias para avanzar en la construcción de acuerdos orientados al bien común que sustenta la vida en sociedad”, reflexionó la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés.

“El decrecimiento de la disposición al diálogo reflejado en las sucesivas mediciones junto con la mayor distancia percibida entre quienes se identifican con la izquierda o con la derecha en aspectos centrales para la democracia, como es la protección y el respeto a los derechos humanos en toda circunstancia, debe alertarnos y movilizarnos transversalmente”, agregó la autoridad, interpelando directamente al rol que juegan las instituciones públicas en la ecuación.

Palabras que se condicen con la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, María Teresa Cárdenas, quien hizo hincapié en la relevancia de contar con datos como estos ad portas de nuevos comicios. “A diez días de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, el estudio de polarizaciones nos entrega una valiosa radiografía de nuestra sociedad. De su cohesión, de los aspectos que más la dividen y en cuáles, en cambio, hay menos distancia entre las distintas posiciones”, expresó la comunicadora.

Sin embargo, añadió que “lo interesante es que esto va más allá de la política, que es el gran tema del momento. También ausculta las brechas socioeconómicas, de género, de pertenencia, de generaciones. Como Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, nos interesó de inmediato poder contar con estos resultados e invitar a analizarlos y reflexionar en torno a ellos desde nuestra profesión y también desde el lugar que como mujeres desempeñamos en ella”.

“Tenemos una responsabilidad frente a la prueba de confianza que nos da el ciudadano común”, relevó sobre la tarea de los medios de comunicación en este presente.

Percepciones desconectadas de la realidad

En efecto, el estudio ya disponible en el sitio web de 3xi aborda tres puntos: la polarización —brecha de opinión entre distintos grupos “opuestos”, como derecha/izquierda, hombre/mujer y chilenos/migrantes—, la polarización subjetiva —la brecha realidad/percepción sobre lo que opina el opuesto—, la disposición al diálogo y la valoración de la democracia.

Todos, escenarios donde la tendencia indica un aumento en los desencuentros. “La diferencia imaginaria de una persona de izquierda respecto a la otra de la derecha es abismal. Pensamos que son personas demasiado diferentes a nosotros, con las cuales no podríamos encontrarnos nunca“, explicó el director de cuentas de Criteria, Diego Córdova.

“Básicamente, las personas de izquierda piensan que todas las de derecha son muy neoliberales o que están en contra de absolutamente del aborto, y en términos reales no es tan así. Si bien no piensan exactamente lo mismo, tienden a haber niveles de acuerdo mucho mayores que lo que las personas de izquierda imaginan sobre las de derecha”, puntualizó el investigador.

Cabe destacar que, entre los resultados más preocupantes, el informe revela una disminución sostenida en la valoración de la democracia como el sistema idóneo de gobernanza. Asimismo, identifica que las mayores brechas de percepción se dan entre chilenos y migrantes, mientras que las más estrechas corresponden a diferencias generacionales.

Revisa el estudio completo a continuación: