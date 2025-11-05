Importante victoria electoral demócrata ante un Donald Trump a la defensiva

En una jornada electoral con implicaciones nacionales en EE.UU, los demócratas lograron victorias significativas en varios estados clave, destacando la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Este candidato izquierdista se convierte en el primer musulmán en ocupar ese cargo.

“En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz”, declaró Mamdani durante su discurso de victoria en Brooklyn.

Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina social demócrata e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y nacionalizado estadounidense, era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo.

Victorias demócratas en Virginia y Nueva Jersey

Además de Nueva York, los demócratas obtuvieron triunfos en Virginia y Nueva Jersey. En Virginia, Abigail Spanberger derrotó a la republicana Winsome Earle-Sears y asumirá como gobernadora. En Nueva Jersey, la veterana de la Marina Mikie Sherrill superó al empresario Jack Ciattarelli, consolidando otra victoria para el partido.

En California, se aprobó la Proposición 50, que permitirá rediseñar el mapa electoral, con posibles efectos en el control del Congreso.

El presidente Donald Trump reaccionó desde Truth Social, atribuyendo las derrotas republicanas a su ausencia en la boleta electoral y al reciente cierre del gobierno. “El hecho de que no estuviera en el tarjetón y el cierre del gobierno fueron las dos principales razones por las cuales los republicanos perdieron las elecciones”, escribió.

Figuras del mundo empresarial, incluyendo a Bill Ackman, atacaron ruidosamente a Mamdani y canalizaron dinero hacia sus rivales, mientras medios conservadores fueron críticos con sus declaraciones, entre otras, sobre el conflicto en Gaza entre Hamás e Israel.