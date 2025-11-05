"Muñeca Bielorrusa": Hoy pasan al tribunal pareja de Vivanco y otros dos abogados

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizará hoy el control de detención y eventual formalización de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, detenidos en marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.

Se trata de una investigación que encabeza a fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, lavado de activos y cohecho. Ayer se emitieron órdenes de detención contra los tres, quienes se entregaron a Carabineros.

Además, se allanaron sus domicilios, incluido el de Vivanco, en la Región Metropolitana, donde se incautaron computadores.

Migueles es investigado por presuntas gestiones para lograr nombramientos de jueces y de conservadores de bienes raíces, además de supuestos pagos indebidos en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.

En tanto, los abogados Vargas y Lagos también son indagados como representantes de la empresa chileno- bielorrusa Belaz Movitec SpA.

Se trata de un consorcio formado por la chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia, que participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

El consorcio estuvo en litigio con Codelco y terminó ganando el caso en la Corte Suprema en la misma sala que alcanzó a presidir en varias ocasiones la exministra Vivanco.