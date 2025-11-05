Presidente Boric en promulgación de la Defensoría de las Víctimas: "En todo Chile habrá apoyo y contención"

Fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación gratuita a quienes lo necesiten. Ese es el principal objetivo del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.

La ley que crea este organismo fue promulgada este miércoles en La Moneda, en un encuentro encabezado por el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

Se trata de un Servicio que tendrá presencia a nivel nacional. En sus primeros 18 meses, la defensoría iniciará sus operaciones en la zona norte y la Región de Valparaíso; a los 30 meses en la zona central y la Región de Magallanes; y a los 48 meses, desde la Región del Ñuble hasta Aysén.

Durante la ceremonia de promulgación, fue recordado Alejandro Martínez: un joven de San Antonio que hace 17 años fue víctima de homicidio. Este caso y el aporte de sus padres, Víctor Martínez y Margarita González para que la Defensoría se convirtiera en una realidad, fueron resaltados por el Mandatario.

“Alejandro era un joven sano, a quien ni siquiera conocían quienes lo atacaron. Lo atacaron por error, entre comillas, estaban buscando a otra persona y les cambiaron la vida en un terremoto grado 10. Eso ustedes, esa fuerza de la naturaleza, la convirtieron en esta Defensoría que va a estar en todo el país. Tiene un plazo de implementación, pero al final del día, en todo Chile habrá una atención, una defensoría a todas las víctimas, un apoyo y una contención”, afirmó Boric.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, detalló que con la creación de este nuevo Servicio se aunarán los esfuerzos de las cuatro corporaciones de asistencia judicial, el Programa de Atención a Víctimas del Ministerio de Seguridad y el Sistema de Mediación Familiar de la Subsecretaría de Justicia; que a partir de ahora conformarán un solo organismo.

Además, Gajardo remarcó la importancia de fortalecer el acceso a la justicia, pues a su juicio, “es de los derechos más importantes” y “la condición primordial para ejercer el resto de los derechos y para que las garantías se puedan concretar”

“Desde el año 90 todos los gobiernos buscaron reestructurar y mejorar los organismos que intervienen en el acceso a la justicia y si hoy hemos logrado que exista este nuevo servicio, es por el transversal e importante apoyo que esta iniciativa ha suscitado”, observó.

En la instancia también estuvieron presentes parlamentarios de oposición que respaldaron esta ley durante su tramitación en el Congreso. El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, destacó que la iniciativa fue presentada originalmente por el expresidente Sebastián Piñera.

“Hoy día lo que nos convoca es un proyecto de ley que lo que hace es crear la Defensoría de las Víctimas, una pelea que venimos dando hace mucho tiempo y que tiene que ver con que las víctimas también cuenten con abogados y no solamente los delincuentes. Así, que vaya también un homenaje para el Presidente Piñera, que tanto impulsó este proyecto de ley”, declaró.

Encuentros y desencuentros

Durante su discurso, el Presidente Boric hizo referencia a que muchas veces en política cuesta llegar a acuerdos, pero que en este tipo de temas, vinculados a la agenda de seguridad, el Gobierno ha logrado resultados. “Estamos permanentemente agarrándonos a coscachos, peleando, Schalper no para de pelear, pero sin embargo, para los temas que importan estamos acá todos juntos”, sostuvo el Jefe de Estado.

En respuesta, el diputado Schalper aseguró que “no es que pelee por todo, peleo por muchas víctimas que han visto en este Gobierno una inacción, que han visto falta de capacidad de proactividad en materia policial”. Asimismo, expresó que su sector no dejará de “peleando por las víctimas” y que “el saldo final de este Gobierno no ha sido bueno en materia de seguridad”.